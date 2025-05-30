بالأسماء، أوقاف الإسماعيلية تحدد 108 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بقيادة فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، عن عدد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى.

عدد ساحات صلاة العيد في الإسماعيلية

وأوضحت مديرية الأوقاف في بيان أن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بالمديرية لعام 1446 هـ 2025 م، بلغ عددها (108) ساحات، وذلك على النحو التالي: مركز شباب أبو صوير، أبو صوير المحطة في الإسماعيلية، مركز شباب الوراورة، ومركز شباب أبو خروع، ومركز شباب الواصفية، ومركز شباب أبو عياد، ومركز شباب أبو جريش، ومركز شباب شعيب بعزبة شعيب، وساحة العالي، وساحة المركز الطبي مدينة المستقبل، وساحة التوفيق بمدينة المستقبل، وساحة الصوفية خلف اللواء 113، وساحة مدرسة غريب سلامة كوبري 7 المنايف، ساحة العمدة البوصيلي الكرايم، وساحة رست بورسعيد الصحراوي أمام المسجد، وساحة 6 أكتوبر، وساحة الصولي ، وساحة منشية مبارك، وساحة المستقبل الجديد، وساحة مضيفة دقينش أبو صوير البلد.



ساحات الأندية ومراكز الشباب بالإسماعيلية

كما تضم ساحات صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية كل من: نادي نقابة المحامين أرض الأندية بالإسماعيلية، ومسجد النحاس بشارع محمد علي بالمحطة الجديدة حي أول الإسماعيلية، نادي السلام، ومركز شباب شهداء العبور، وساحة مسجد بدر بالشارع التجارى، النادي النوبي الشهداء، مركز شباب الخشاينة، وساحة السفينة، وساحة التعاون ميدان التعاون بالبلاجات، واستاد الإسماعيلي بشارع المدارس، والملعب المفتوح بالإسماعيلية، وموقف الحكر، ونادي الشهداء، وساحة علي عيد، ومركز شباب السحارة، وساحة مسجد عثمان بن عفان الحرفي.

كما تضم مركز شباب الزغابة، وساحة الصالحين بحي السلام، وساحة مسجد عباد الرحمن بالثلاثيني الإسماعيلية، ومركز شباب، ومسجد محمد فريد أبو عطوة، والمسجد الإسماعيلي بعرايشية مصر، ومسجد الرضوان بالشيخ زايد، ومسجد الدوحة بالشيخ زايد، ومسجد السلام بحي السلام، ومسجد أم القرى بالشيخ زايد، ومسجد الفردوس بميدان الفردوس، ومركز شباب أبو نصر الله.

ساحات صلاة العيد بمراكز الإسماعيلية

وتم تخصيص كل من ساحات مسجد الرحمن (الشيخ مصطفى) المحطة بالتل الكبير، وساحة الحماده الساحة الشعبية بالتل الكبير، وساحة مسجد عمر بن الخطاب بالتل الكبير، ومركز شباب البعالوة بالتل الكبير، بالإضافة إلى ساحة مسجد مجمع البحر القرين الجديدة بالتل الكبير، والمسطح الأخضر، وحي السلام بمدرسة الثانوية العامة، ومركز شباب أبو حليفة، وساحة مسجد التل الصغير، ومركز شباب تل أبو حامد، وساحة مدرسة عطية الناظر، ومركز شباب المزارعة، وساحة مركز شباب أبو عاشور، وساحة مسجد أم القرى البكارشة، ومركز شباب الظاهرية، ومركز شباب أبو عيادة، مركز شباب العهدة، ومركز شباب الغرابوة، ساحة عزبة منصور .



ساحات صلاة العيد في فايد

وأعلنت مديرية الأوقاف فى الإسماعيلية عن ساحات صلاة العيد بمركز ومدينة فايد، حيث شملت ساحات الضبعية الشرقية: مركز شباب الضبعية، ومركز شباب سرابيوم، ومركز شباب فنارة، وساحة أبو سلطان فايد، وساحة ميدان فنارة فايد، وساحة عمر بن الخطاب، ومركز شباب كسفريت بفايد، وساحة العقادة، ومركز شباب أبو شلبي سرابيوم فايد، وساحة قمة فايد، وساحة مدرسة أحمد عرابي القصاصين، ومركز شباب القصاصين، ومركز شباب الهوانية القصاصين، ومركز شباب النجع بالقصاصين، ومدرسة صبرى أم عزام بالقصاصين، ومركز شباب الهيش أم عزام بالقصاصين، ومركز شباب أم عزام، ومركز شباب السويدات قرية 30 يونيو بالقصاصين، ومركز شباب المحسمة المحطة، ومركز شباب المحسمة العبل المحسمة، ومركز شباب الخفيج قرية السلام بالقصاصين، ومركز شباب عرب أبو قاسم أم عزام بالقصاصين، والمعهد الدينى بالكوع الوادى الأخضر، ومركز شباب البغادة، ومركز شباب الجعارة، ساحة معهد تل ثمود شروق القصاصين ومعهد يوسف مرسال.



ساحات صلاة العيد بالقنطرة شرق وغرب

كما شملت ساحات صلاة العيد بالقنطرة شرق ساحات مدرسة الشهيد جواد حسنى القنطرة شرق، ومركز شباب المدينة الجديدة القنطرة شرق، وساحة سيد المرسلين المدينة الجديدة القنطرة شرق، والعبور والقنطرة شرق، والإرسال قرية الإرسال، والسبط الزكى بقرية الأبطال، وساحة الرحمة قرية الأحرار القنطرة شرق، ومركز شباب القنطرة غرب، ومركز شباب أبوخليفة، ومركز شباب البياضية، وساحة ملعب منشية مبارك، ومركز شباب الرياح، ومركز شباب الشهيد خيرى، وساحة مسجد أبو بكر الصديق بالمثلث القنطرة غرب، وساحة مسجد القدس بالكيلو 17 بمنطقة الحمادة.

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