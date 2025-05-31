وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ويشدد على التصدي لمحاولات الغش (صور)

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، اليوم السبت، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تفقد مراكز توزيع أسئلة "البوكيليت" بامتحانات الشهادة الإعدادية من المطبعة السرية.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية ٢٠٢٥

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بخطوط السير والانضباط فى العمل خلال تسليم مظاريف الأسئلة (البوكليت) إلى اللجان الإمتحانية على مستوى الإدارات التعليمية في الوقت المحدد إلى مقار اللجان بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وذلك لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بتوزيع الأسئلة على اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

تفقد لجنة مدرسة الشهيد محمد حسن حسانين الثانوية

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، لجنة مدرسة الشهيد محمد حسن حسانين، التابعة لإدارة جنوب التعليمية يرافقه أحمد الشريف مدير الإدارة والتي تضم لجنتي البهتيمي الإعدادية والجلاء الإعدادية وتشمل ٦ لجان فرعية بعدد طلاب ١١٩ طالبا وطالبة.

جانب من الجولة، فيتو

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على انضباط وانتظام الامتحان باللجنة وتسلم أوراق الأسئلة "البوكيليت" إلى الطلاب في الوقت المحدد.

جانب من الجولة، فيتو

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على التصدي لأي محاولات للغش ومنع دخول أجهزة المحمول داخل اللجنة.

ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بشأن انتظام وانضباط الامتحانات.

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