الجمعة 30 مايو 2025
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محافظات

مفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية يشاركان في تكريم 102 من حفظة القرآن (صور)

أم الزين تستقبل
"أم الزين" تستقبل نظير عياد مفتي الجمهورية،فيتو

 استقبلت قرية "أم الزين" التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وذلك لحضور فعاليات تكريم الفائزين في مسابقة الحاج عبد العزيز الغرباوي لحفظ القرآن الكريم.

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تكريم الفائزين في مسابقة الحاج عبد العزيز الغرباوي لحفظ القرآن الكريم

 فيما أدى فضيلة المفتي ومحافظ الشرقية، صلاة الجمعة منذ قليل بمسجد الرحمة بالقرية، يعقبها مشاركتهما في الاحتفالية الكبرى التي تنظمها القرية لتكريم حفظة كتاب الله، بحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وكان فضيلة المفتي قد تناول في خطبة الجمعة موضوعات الانتماء والهوية وأهمية التخلق بالأخلاق القرآنية في بناء الفرد والمجتمع، بما يسهم في مواجهة تحديات العصر وترسيخ قيم الرحمة والتسامح.

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قرية "أم الزين" تستقبل فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية،فيتو
قرية
قرية "أم الزين" تستقبل فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية،فيتو
قرية
قرية "أم الزين" تستقبل فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية،فيتو

 وكانت المسابقة قد شهدت منافسة قوية بين 1487 متسابقًا من مختلف قرى مركز الزقازيق، حيث يتم تكريم 102 من المتفوقين في الحفظ، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بأبناء القرية.

قرية
قرية "أم الزين" تستقبل فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية،فيتو
قرية
قرية "أم الزين" تستقبل فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية،فيتو

 

توزيع شهادات التقدير والهدايا العينية على المكرمين من حفظة القرآن

 وفي ختام الفعاليات، يقوم مفتى الجمهورية ومحافظ الشرقية بتوزيع شهادات التقدير والهدايا العينية على المكرمين من حفظة القرآن، تقديرًا لتفوقهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة رحلتهم مع كتاب الله، وإشادة بالدور الكبير الذي تبذله أسرهم في تربيتهم على المبادئ الإسلامية السمحة.

قرية
قرية "أم الزين" تستقبل فضيلة الدكتورنظير عياد مفتي الجمهورية،فيتو

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة المحافظة لتعزيز المشاركة المجتمعية في المناسبات الدينية والثقافية، ودعم المبادرات الأهلية الهادفة إلى غرس القيم النبيلة في نفوس النشء والشباب.

قرية
قرية "أم الزين" تستقبل فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية،فيتو

 يشارك في الفعاليات أيضًا الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، ما يعكس تكاتف مؤسسات الدولة في دعم القيم الدينية والتربوية.

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