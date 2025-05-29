إصابة 9 أشخاص في حادثين متفرقين في الفيوم

أصيب 9 أشخاص في حادثي مرور متفرقين بمحافظة الفيوم، فقد أصيب 7 في حادث انقلاب على الطريق الغربي، وأصيب اثنان آخران على طريق القاهرة – الفيوم تصادم سيارة مع رصيف الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث الاول

كان قد تلقي اللواء احمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب ان السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث الثاني

وتلقى ايضا مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بتصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة على طريق القاهرة - الفيوم، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من مركز شركة سنورس إلى مكان البلاغ، وتبينّ تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة، على طريق القاهرة- الفيوم، وإصابة شابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضرين بالحادثين، وأحيلا الي النيابات المختصة، وقرر وكيلا النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادثين، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتوليا التحقيقات.

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