مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

لقي شخص من الفيوم مصرعه وأصيب 3 آخرين، في حادث انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة الصحراوي، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة على طريق الفيوم ـ القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارًا من غرفه عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق الفيوم ـ القاهرة الصحراوي، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، ووجود جثة ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان السيطرة عليها، ما أدى إلى انقلابها في نهر الطريق، ومصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ،والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسؤولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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