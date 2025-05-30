إصابة 3 شبان في حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

أصيب 3 شبان من الفيوم بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب دراجة بخارية، على طريق الفيوم – سنورس أمام مدخل قرية رحيم، بدائرة مركز سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تفاصيل انقلاب دراجة بخارية علي طريق سنورس

تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، بالحادث، وانتقلت قوة من مركز شرطة سنورس إلى موقع البلاغ، وتبينّ أن المصابين هم، "يوسف.أ.ر "، 21 سنة و" أحمد.م " 20 سنة، و" م.ر " 16 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، التي تولت التحقيق

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