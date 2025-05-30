نفوق 5 آلاف كتكوت في حريق مزرعة دواجن بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية في الفيوم، من إخماد حريق بمزرعة دواجن بعزبة قلمشاة، بدائرة مركز إطسا ، ونفوق 5 آلاف كتكوت، دون وقوع إصابات، وقبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى المنشآت المجاورة.

إخماد حريق في مزرعة دواجن

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ببلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانفجار أسطوانات غاز داخل مزرعة دواجن بعزبة قلمشاة بدائرة المركز، ما تسبب فى اشتعال النيران بالمزرعة، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة إطسا، ودفعت إدارة الدفاع المدني بـ 6 سيارات إطفاء.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى أسفر عن نفوق 5 آلاف كتكوت، وحدوث تلفيات بالغة في المزرعة، دون وقوع خسائر في الأرواح.

حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره، وتبين من المعاينة الأولية أن المزرعة مقامة على ثلاثة أدوار ملك "جمعة.ع" وتسبب تسريب من أسطوانة غاز كانت تستخدم في التدفئة، في اشتعال النيران في المزرعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق.

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