أخبار مصر اليوم، الزراعة تكشف عن 12 شرطا لاختيار الأضاحي، وأماكن شوادر التموين لبيع الخراف، مواعيد عمل المخابز خلال إجازة العيد، تصل لـ 47 درجة، حالة الطقس بالسعودية بالتزامن مع توافد الحجاج

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الخدمات البيطرية" تعلن تطوير 8 مجازر في 5 محافظات ومواصلة حملات التفتيش على أسواق اللحوم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انتهاء أعمال التطوير لـ8 مجازر في 5 محافظات، ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بالاستعداد الجيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين، فضلا عن تجهيز المجازر ورفع كفاءتها ودعمها بالأطباء البيطريين، والتوعية بأهمية الذبح في المجازر للحفاظ على البيئة، إضافة إلى قرارات وزير التنمية المحلية المنظمة لأعمال تطوير المجازر الحكومية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه مجزرا رأس غارب وسفاجا المطوران بمحافظة البحر الأحمر قد شهدا تجربة تشغيل حية، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية والطب البيطري وشركة الإشراف، تمهيدًا لبدء تشغيلهما رسميًا بالتزامن مع عيد الأضحى، ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية، وتقليل الذبح العشوائي، ذلك إضافة إلى تطوير المجزر النصف آلي بالعريش، بمحافظة شمال سيناء، ورفع كفاءته.

وأضاف الأقنص أنه تم الانتهاء أيضا من تطوير مجزر الإبراهيمية في محافظة الشرقية، بطاقة استيعابية 2000 رأس سنويًا، مجهز بصالتين للذبح وأحدث التجهيزات الفنية، ذلك بالإضافة إلى استعداد محافظة الإسكندرية بـ3 مجازر رئيسية تشمل المجزر الآلي بالعامرية، بطاقة ذبح تصل إلى 1000 رأس غنم/ساعة، ومجزر أبو قير، ومجزر كلية الزراعة بأبيس، وجميعها مزودة بثلاجات تجميد كبيرة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من تطوير مجزر شبشير الحصة بديلًا عن مجزر طنطا، ضمن خطة مرحلية لتحديث باقي المجازر.

الزراعة تكشف عن 12 شرطا لاختيار الأضاحي و8 علامات للحوم السليمة

كشف تقرير صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة عن علامات اختيار الأضحية السليمة، إضافة إلى علامات أخرى لاختيار اللحوم.

وحدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة 12 علامة لاختيار الأضحية السلمية يجب التأكد منها: حيث يجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعة لأعلى وليست متدلية لأسفل، كذلك العينان لامعتان، لا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار، كذلك خالية من الدموع والإفرازات، فضلا عن ان تنفس الحيوان طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.

وشملت العلامات أيضا، أن يكون أنف الحيوان غير مصابة بالرشح أو الإفرازات، كذلك فم ولسان الحيوان خالى من الإلتهابات والإفرازات، كما يجب أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد، والجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات ولامع، مع عدم وجود أى تقرحات أو تقرحات أو دمامل أو تورمات، كذلك الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول، والقوائم ممتلئة ومستقيمة وقوية وغير نحيلة.

كما يجب أن تكون منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، كذلك الكرش غير ممتلئ بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه، وايضا من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها أو تحت الحيوان.

وفيما يتعلق بسلامة اللحوم، حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة 8 علامات مهمة للتأكد من سلامة اللحوم، حيث يكون اللون ما بين الأحمر الفاتح والغامق، كذلك النسيج صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد، فضلا عن التأكد من كونها خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزفية حمراء.

وأكد قطاع الإنتاج الحيواني على ضرورة أن تكون ذو رائحة طبيعية جيدة، وليس بها رائحة تعفن أو تزنخ، وخاليه من أى مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية، كذلك القطع متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.

15 صورة ترصد تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتى تنطلق غدًا السبت الموافق ٢٠٢٥/٥/٣١ وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٦/٤.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم تجهيز أعمال الكنترولات لـ امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكد من الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث، ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة ومراعاة التباعد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني من السبت 31 مايو 2025 وتستمر في جميع المحافظات حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 خالية تمامًا من أي توجهات سياسية أو دينية أو خلافية، ومطابقة لمناهج ومقررات الوزارة، وتهدف إلى قياس مهارات الفهم والتحليل، وليس الحفظ فقط كما راعت أسئلة الامتحانات التدرج في مستوى الصعوبة، واهتمت بقياس المستويات العقلية المختلفة ونواتج التعلم.

وتُعقد الامتحانات بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتتولى كل مديرية تعليمية مسؤولية إعداد الجداول والأسئلة وتشكيل الكنترولات المحلية، بما يتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

ويُحاسب الطلاب على درجات الفصلين الدراسيين معًا، حيث تُضاف درجات الترم الأول إلى درجات الترم الثاني لتحديد المجموع النهائي.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهائها، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل حملة " بلدك معاك " لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎ (فيديو)

تستكمل المنطقة الشمالية العسكرية تنفيذ حملة "بلدك معاك" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

أتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وانطلاقًا من دورها الهام تجاه المجتمع المدنى.

وتضمنت الحملة تنظيم معرض بالمجان يشمل توزيع (30) طن لحوم و( 20) ألف كرتونة سلع غذائية و(300) ألف قطعة ملابس، فضلًا عن تنظيم قافلة طبية مجانية تشتمل على العديد من العيادات المتنقلة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من التخصصات الطبية المختلفة، وكذا صرف العلاج بالمجان.

كما شملت الحملة توزيع الأجهزة الكهربائية والمفروشات ومستلزمات المنزل لـعدد (600) شاب وفتاة، وتنظيم حفل زفاف جماعى بإستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تضمن تقديم الموسيقات العسكرية للعديد من العروض، كذلك عدد من الفقرات الغنائية والفنية التى تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة.

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23

مواعيد عمل المخابز والمطاحن خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن منح المطاحن التموينية، التابعة للقطاعين العام والخاص، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمدة أربعة أيام متتالية تبدأ من الأربعاء 5 يونيو وحتى السبت 8 يونيو 2025، مع وضع ضوابط دقيقة لضمان استمرار صرف الدقيق وتوافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال فترة العطلة.

وأوضح القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المطاحن غير الراغبة في الحصول على الإجازة ملزمة بإخطار مديرية التموين المختصة في موعد أقصاه الخميس 29 مايو، على أن تتولى المديرية إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" بذلك رسميًا.

تضمن القرار عددًا من الإجراءات لضمان انتظام العمل خلال فترة الإجازة، أبرزها:

تقوم شركة "سمارت" بإرسال ملفات إكسل تتضمن بيانات المخابز لجميع المديريات، والتي تحدد بدورها المخابز الممنوحة إجازة خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2025.

يُمنع تسجيل توقف المخابز الممنوحة إجازة على نظام إدارة المخابز خلال فترة العطلة.

تُصرف حصص الأقماح للمطاحن التي ستحصل على الإجازة وفقًا لمتوسط الكميات المعتمدة من لجنة برامج القمح التمويني، على ألا تتجاوز الكميات المقررة للفترة من 1 إلى 15 يونيو.

تُحتسب كميات الدقيق للمخابز بناءً على متوسط المبيعات اليومية، ويتم صرفها مسبقًا قبل بدء العطلة.

يبدأ صرف الحصص من الساعة الثانية صباحًا بدلًا من منتصف الليل، مع السماح للمطاحن ببدء الشحن في نفس التوقيت حتى نهاية اليوم.

تتيح الشركة صرف يوم إضافي للمخابز التي حصلت على إجازة يوم 8 يونيو، استنادًا إلى مبيعات آخر يوم عمل.

أماكن شوادر "التموين" لبيع الخراف الحية بالقاهرة والمحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقامة الشوادر التابعة لها لبيع الخراف الحية في 13 محافظة (القاهرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، البحيرة، السويس، الإسكندرية)، من خلال 5 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت وزارة التموين أن الشركة المصرية لتجارة الجملة أقامت 9 شوادر في القاهرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان.

كما أقامت الشركة العامة لتجارة الجملة 5 شوادر في القاهرة، الشرقية، البحيرة، وشادرين في السويس، أما شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، فقد أقامت 4 شوادر في محافظة القاهرة.

وشادر واحد في محافظة الإسكندرية من خلال شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وأوضحت وزارة التموين أن الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية أقامت شادرين في محافظة القاهرة، الأول في مجزر البساتين التابع للشركة، والأخر في أرض شركة مصر للألبان.

وأشارت إلى طرح اللحوم الطازجة والمجمدة في 1060 فرع استهلاكي بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التموين أنه تم طرح 6 آلاف رأس من الأبقار، بينها 2000 رأس بلدي بختم أحمر، بالإضافة إلى 6000 طن من اللحوم الهندية المجمدة، إلى جانب توفير الخراف الحية من خلال 21 شادرًا موزعة على مستوى المحافظات. كما يتم ذبح 600 رأس يوميًا لضمان توفر اللحوم المجمدة، مع طرح كميات من اللحوم الضاني المبردة.

وفيما يتعلق بالدواجن، أشار ناجي إلى وجود مخزون يبلغ 4300 طن من الدواجن المجمدة تُطرح بسعر 110 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية تشمل السكر، الأرز، السمن، المكرونة، الزبدة، بجانب 9000 كرتونة من الرقاق والجلاش.

كما أكدت أن الاستعدادات لمبادرة صكوك الأضاحي تسير على قدم وساق، وتم توريد جميع اللحوم المطلوبة ضمن المبادرة لضمان تلبية الطلبات في الوقت المناسب.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات خاصة بعيد الأضحى بدأت عملها منذ 21 مايو، لمتابعة توافر السلع ومعالجة أي مشاكل محتملة، مع التأكيد على استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية طوال أيام العيد لخدمة المواطنين.

تصل لـ47 درجة، خبير أرصاد يكشف حالة الطقس بالسعودية بالتزامن مع توافد الحجاج (فيديو)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23

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