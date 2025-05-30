15 صورة ترصد تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتى تنطلق غدًا السبت الموافق ٢٠٢٥/٥/٣١ وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٦/٤.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم تجهيز أعمال الكنترولات لـ امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكد من الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث، ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة ومراعاة التباعد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني من السبت 31 مايو 2025 وتستمر في جميع المحافظات حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 خالية تمامًا من أي توجهات سياسية أو دينية أو خلافية، ومطابقة لمناهج ومقررات الوزارة، وتهدف إلى قياس مهارات الفهم والتحليل، وليس الحفظ فقط كما راعت أسئلة الامتحانات التدرج في مستوى الصعوبة، واهتمت بقياس المستويات العقلية المختلفة ونواتج التعلم.

وتُعقد الامتحانات بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتتولى كل مديرية تعليمية مسؤولية إعداد الجداول والأسئلة وتشكيل الكنترولات المحلية، بما يتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

ويُحاسب الطلاب على درجات الفصلين الدراسيين معًا، حيث تُضاف درجات الترم الأول إلى درجات الترم الثاني لتحديد المجموع النهائي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهائها، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

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