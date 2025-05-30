"الخدمات البيطرية" تعلن تطوير 8 مجازر في 5 محافظات ومواصلة حملات التفتيش على أسواق اللحوم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنتهاء أعمال التطوير لـ8 مجازر في 5 محافظات، ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بالاستعداد الجيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتيسير على المواطنين، فضلا عن تجهيز المجازر ورفع كفاءتها ودعمها بالأطباء البيطريين، والتوعية بأهمية الذبح في المجازر للحفاظ على البيئة، إضافة إلى قرارات وزير التنمية المحلية المنظمة لأعمال تطوير المجازر الحكومية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه مجزرا رأس غارب وسفاجا المطوران بمحافظة البحر الأحمر قد شهدا تجربة تشغيل حية، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية والطب البيطري وشركة الإشراف، تمهيدًا لبدء تشغيلهما رسميًا بالتزامن مع عيد الأضحى، ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية، وتقليل الذبح العشوائي، ذلك إضافة إلى تطوير المجزر النصف آلي بالعريش، بمحافظة شمال سيناء، ورفع كفاءته.

وأضاف الأقنص أنه تم الانتهاء أيضا من تطوير مجزر الإبراهيمية في محافظة الشرقية، بطاقة استيعابية 2000 رأس سنويًا، مجهز بصالتين للذبح وأحدث التجهيزات الفنية، ذلك بالإضافة إلى استعداد محافظة الإسكندرية بـ3 مجازر رئيسية تشمل المجزر الآلي بالعامرية، بطاقة ذبح تصل إلى 1000 رأس غنم/ساعة، ومجزر أبو قير، ومجزر كلية الزراعة بأبيس، وجميعها مزودة بثلاجات تجميد كبيرة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من تطوير مجزر شبشير الحصة بديلًا عن مجزر طنطا، ضمن خطة مرحلية لتحديث باقي المجازر.

وفي سياق متصل، نفذت مديريات الطب البيطري حملات تفتيش موسعة على محال الجزارة، المجمدات، والمطاعم، تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحومًا مذبوحة خارج المجازر، كبدة ولحوم مفرومة مجهولة المصدر، وأسماك فاسدة، حيث تم تحرير محاضر وتحويل المضبوطات إلى النيابة العامة، مع استمرار الرقابة اليومية، وذلك بهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات، فضلا عن مكافحة الذبح خارج المجازر، وضمان وصول لحوم حمراء مطابقة للمواصفات، كذلك متابعة جاهزية المجازر وتوفير أدوات النظافة والمياه وخاتم الذبح الرسمي.

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