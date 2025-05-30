الجمعة 30 مايو 2025
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أخبار مصر

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل حملة " بلدك معاك " لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎ (فيديو)

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

تستكمل المنطقة الشمالية العسكرية تنفيذ حملة "بلدك معاك" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وانطلاقًا من دورها الهام تجاه المجتمع المدنى  .

 

وتضمنت الحملة تنظيم معرض بالمجان يشمل توزيع (30) طن لحوم و( 20) ألف كرتونة سلع غذائية و(300) ألف قطعة ملابس، فضلًا عن تنظيم قافلة طبية مجانية تشتمل على العديد من العيادات المتنقلة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من التخصصات الطبية المختلفة، وكذا صرف العلاج بالمجان.

الأجهزة الكهربائية والمفروشات ومستلزمات المنزل 

 

كما شملت الحملة توزيع الأجهزة الكهربائية والمفروشات ومستلزمات المنزل لـعدد (600) شاب وفتاة، وتنظيم حفل زفاف جماعى بإستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تضمن تقديم الموسيقات العسكرية للعديد من العروض، كذلك عدد من الفقرات الغنائية والفنية التى تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة.

 

وخلال مراسم حفل الزفاف ألقى اللواء أ ح هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة نقل خلالها تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة للحضور، مشيدًا بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصرى العظيم.

 حضر فعاليات حفل الزفاف الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية ومحافظو الإسكندرية والبحيرة والغربية وعدد من الشخصيات العامة.

 

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