أماكن شوادر "التموين" لبيع الخراف الحية بالقاهرة والمحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقامة الشوادر التابعة لها لبيع الخراف الحية في 13 محافظة (القاهرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، البحيرة، السويس، الإسكندرية)، من خلال 5 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أماكن بيع الخراف الحية بشوادر التموين

وأكدت وزارة التموين أن الشركة المصرية لتجارة الجملة أقامت 9 شوادر في القاهرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، الأقصر، أسوان.

كما أقامت الشركة العامة لتجارة الجملة 5 شوادر في القاهرة، الشرقية، البحيرة، وشادرين في السويس، أما شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، فقد أقامت 4 شوادر في محافظة القاهرة.

وشادر واحد في محافظة الإسكندرية من خلال شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وأوضحت وزارة التموين أن الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية أقامت شادرين في محافظة القاهرة، الأول في مجزر البساتين التابع للشركة، والأخر في أرض شركة مصر للألبان.

وأشارت إلى طرح اللحوم الطازجة والمجمدة في 1060 فرع استهلاكي بمختلف محافظات الجمهورية.

طرح 6 آلاف رأس من الأبقار

وأكدت وزارة التموين أنه تم طرح 6 آلاف رأس من الأبقار، بينها 2000 رأس بلدي بختم أحمر، بالإضافة إلى 6000 طن من اللحوم الهندية المجمدة، إلى جانب توفير الخراف الحية من خلال 21 شادرًا موزعة على مستوى المحافظات. كما يتم ذبح 600 رأس يوميًا لضمان توفر اللحوم المجمدة، مع طرح كميات من اللحوم الضاني المبردة.

وفيما يتعلق بالدواجن، أشار ناجي إلى وجود مخزون يبلغ 4300 طن من الدواجن المجمدة تُطرح بسعر 110 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية تشمل السكر، الأرز، السمن، المكرونة، الزبدة، بجانب 9000 كرتونة من الرقاق والجلاش.

كما أكدت أن الاستعدادات لمبادرة صكوك الأضاحي تسير على قدم وساق، وتم توريد جميع اللحوم المطلوبة ضمن المبادرة لضمان تلبية الطلبات في الوقت المناسب.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات خاصة بعيد الأضحى بدأت عملها منذ 21 مايو، لمتابعة توافر السلع ومعالجة أي مشاكل محتملة، مع التأكيد على استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية طوال أيام العيد لخدمة المواطنين.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

وتشمل الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية:

لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام

لحم بقري طازج بـ 350 جنيهًا

لحم جاموسي طازج بـ 260 جنيهًا

اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلو.

الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيه.

كيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ 190 جنيهًا.

الضاني المجمد إلى 390 جنيهًا.

الدواجن المجمدة (1 كجم) 110 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.