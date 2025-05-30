مواعيد عمل المخابز والمطاحن خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن منح المطاحن التموينية، التابعة للقطاعين العام والخاص، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمدة أربعة أيام متتالية تبدأ من الأربعاء 5 يونيو وحتى السبت 8 يونيو 2025، مع وضع ضوابط دقيقة لضمان استمرار صرف الدقيق وتوافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال فترة العطلة.

وأوضح القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المطاحن غير الراغبة في الحصول على الإجازة ملزمة بإخطار مديرية التموين المختصة في موعد أقصاه الخميس 29 مايو، على أن تتولى المديرية إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" بذلك رسميًا.

آليات صرف القمح والدقيق خلال العطلة

تضمن القرار عددًا من الإجراءات لضمان انتظام العمل خلال فترة الإجازة، أبرزها:

تقوم شركة "سمارت" بإرسال ملفات إكسل تتضمن بيانات المخابز لجميع المديريات، والتي تحدد بدورها المخابز الممنوحة إجازة خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2025.

يُمنع تسجيل توقف المخابز الممنوحة إجازة على نظام إدارة المخابز خلال فترة العطلة.

تُصرف حصص الأقماح للمطاحن التي ستحصل على الإجازة وفقًا لمتوسط الكميات المعتمدة من لجنة برامج القمح التمويني، على ألا تتجاوز الكميات المقررة للفترة من 1 إلى 15 يونيو.

تُحتسب كميات الدقيق للمخابز بناءً على متوسط المبيعات اليومية، ويتم صرفها مسبقًا قبل بدء العطلة.

يبدأ صرف الحصص من الساعة الثانية صباحًا بدلًا من منتصف الليل، مع السماح للمطاحن ببدء الشحن في نفس التوقيت حتى نهاية اليوم.

تتيح الشركة صرف يوم إضافي للمخابز التي حصلت على إجازة يوم 8 يونيو، استنادًا إلى مبيعات آخر يوم عمل.

تشديد الرقابة على الأرصدة

وشددت وزارة التموين على ضرورة متابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية لتوافر الأرصدة الكافية من الأقماح والدقيق داخل المطاحن التموينية والمخابز البلدية الواقعة بنطاق كل مديرية، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تأثر المواطنين خلال عطلة العيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.