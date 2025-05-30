الزراعة تكشف عن 12 شرطا لاختيار الأضاحي و8 علامات للحوم السليمة

كشف تقرير صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة عن علامات اختيار الأضحية السليمة، إضافة إلى علامات أخرى لاختيار اللحوم.

وحدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة 12 علامة لاختيار الأضحية السلمية يجب التأكد منها: حيث يجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعة لأعلى وليست متدلية لأسفل، كذلك العينان لامعتان، لا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار، كذلك خالية من الدموع والإفرازات، فضلا عن ان تنفس الحيوان طبيعي لا يعاني من النهجان أو السعال.



وشملت العلامات أيضا، أن يكون أنف الحيوان غير مصابة بالرشح أو الإفرازات، كذلك فم ولسان الحيوان خالى من الإلتهابات والإفرازات، كما يجب أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد، والجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات ولامع، مع عدم وجود أى تقرحات أو تقرحات أو دمامل أو تورمات، كذلك الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول، والقوائم ممتلئة ومستقيمة وقوية وغير نحيلة.



كما يجب أن تكون منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، كذلك الكرش غير ممتلئ بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه، وايضا من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها أو تحت الحيوان.



وفيما يتعلق بسلامة اللحوم، حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة 8 علامات مهمة للتأكد من سلامة اللحوم، حيث يكون اللون ما بين الأحمر الفاتح والغامق، كذلك النسيج صلب متماسك فلا يترك أثر عند الضغط عليه باليد، فضلا عن التأكد من كونها خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزفية حمراء.



وأكد قطاع الإنتاج الحيواني على ضرورة أن تكون ذو رائحة طبيعية جيدة، وليس بها رائحة تعفن أو تزنخ، وخاليه من أى مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية، كذلك القطع متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.

وشدد على أنه يجب شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة، كذلك يجب التأكد من وجود أختام المجازر على اللحوم.

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