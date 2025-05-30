البنتاجون يؤكد أهمية تحمل دول جنوب شرق آسيا مسئولية الحفاظ على السلام

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الأمريكي أكد من سنغافورة التزامه بالعمل مع رابطة دول جنوب شرق آسيا ودعمه لدورها المركزي.

وأوضحت أن وزير الدفاع أعرب عن قلقه من أنشطة الصين بحق الدول التي لديها مطالب سيادية في بحر جنوب الصين.

كما شدد وزير الدفاع الأمريكي على أهمية تحمل دول جنوب شرق آسيا نصيبها من عبء الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

وأكد وزير الدفاع وقوف واشنطن لجانب حلفائها وشركائها ضد التحديات لحقوقهم السيادية في بحر جنوب الصين.

وقبل وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين انتهكت اتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وكتب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"ة: الصين، وهو أمر قد لا يستغربه البعض، انتهكت اتفاقها معنا تمامًا.

وأوضح في منشوره: "قبل أسبوعين، كانت الصين في خطر اقتصادي جسيم، فرضتُ تعريفات جمركية باهظة جعلت من شبه المستحيل عليها التجارة داخل السوق الأمريكية التي تعد الأولى في العالم بلا منازع".

وأضاف أن ذلك كان أمرًا مدمرًا لهم، حيث أغلقت العديد من المصانع، قائلًا: عقدت صفقة سريعة مع الصين لإنقاذهم مما ظننت أنه سيكون وضعًا سيئًا للغاية، ولم أرغب في رؤيته يحدث، وبفضل هذه الصفقة استقرت الأمور سريعًا، وكان الجميع سعداء، هذا هو الخبر السار، أما الخبر السيئ فهو أن الصين انتهكت اتفاقها معنا تمامًا.

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