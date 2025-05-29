إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين في الفيوم

أصيب 7 أشخاص من الفيوم، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بشارع الوابرات بحي الحواتم، بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وبدأت المشاجرة بمشادة كلامية وتطورت إلى استخدام الشوم والعصي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الاطفال

وكان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بشارع الوابرات، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، ووجود عدد من المصابين، فتوجهت علي الفور قوة من قسم شرطة ثان الفيوم، وسيارات الاسعاف الي موقع البلاغ، وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، بقسم شرطة ثان الفيوم، وأحيل إلى النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة التقارير الطبية للمصابين من مستشفي الفيوم العام، وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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