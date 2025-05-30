75.8 ألف طالب يؤدون أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم غدا

يؤدي غدا السبت 75804 طلاب وطالبات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، الفصل الدراسي الثاني، أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة.

تعليمات الامتحانات

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه التقى أعضاء فريق لجنة متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ولجنة متابعة المديرية الدراسي لابلاغهم بتعليمات حاسمة لضمان انضباط أعمال الامتحانات، وتحقيق أعلى درجات الانضباط فى لجان سير امتحانات الشهادة الاعدادية، وتلخصت التعليمات في:

1 ـ توفير العدالة والنزاهة في في لجان سير الامتحانات

2 ـ المتابعة المفاجئة في الصباح الباكر للجان سير الامتحانات في المدارس المختلفة

3 ـ التواصل المستمر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان أثناء فترة الامتحانات، في حالة وجود أي مشكلة أو خلل في سير الامتحانات, ورصد أي مخالفات وإعداد تقارير يومية عن سير الامتحانات في كل مدرسة.

4 ـ مراقبة الطلاب وتطبيق إجراءات مكافحة الغش بكافة أشكالها.

5 ـ توفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب داخل اللجان، مع الاهتمام بنظافة الفصول والتهوية الجيدة، لضمان راحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

6 ـ حظر اصطحاب التليفون المحمول مع المعلمين والطلاب أثناء الامتحان.

يذكر أن كل إدارة تعليمية تشكل لجنة لتوزيع الأسئلة على لجان سير الامتحانات التابعة لها، بعد استلام الأسئلة يوميا من المطبعة السرية.

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