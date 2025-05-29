إصابة شابين في تصادم دراجة بخارية بالرصيف بالفيوم

أصيب شابان في محافظة الفيوم بإصابات متنوعة، في تصادم دراجة بخارية بالرصيف، علي طريق الفيوم - سنورس، أمام مدخل قرية جرفس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

تصادم دراجة بخارية برصيف طريق سنورس - الفيوم

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية برصيف طريق الفيوم – سنورس، أمام مدخل قرية جرفس، ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية اختلت مقود الدراجة بيد السائق، واصطدمت السيارة بالرصيف، ما تسبب في إصابة شابين، وحالتهم حرجة، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

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