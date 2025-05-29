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محافظات

محامو الإسماعيلية ينظمون وقفة احتجاجية اعتراضا على زيادة رسوم التقاضي (صور)

محامو الإسماعيلية
محامو الإسماعيلية ينظمون وقفة احتجاجية

نظم عدد من المحامين في محافظة الإسماعيلية، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، وذلك تنفيذا لقرار مجلس نقابة المحامين، بعمل وقفات احتجاجية اعتراضا على زيادة الرسوم المميكنة. 

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وكان مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، قرر دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية اليوم الخميس 29 مايو.  
 

جانب من الوقفة، فيتو
جانب من الوقفة، فيتو
جانب من الوقفة، فيتو
جانب من الوقفة، فيتو

قرارات المحامين التصعيدية بعد الإضراب العامة 
وأصدر مجلس نقابة المحامين، والنقباء الفرعيين مجموعة من القرارات، كان أبرزها دعوة الجمعية العمومية للمحامين  للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت 21 يونيو على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.  

 

جانب من الوقفة، فيتو
جانب من الوقفة، فيتو
جانب من الوقفة، فيتو
جانب من الوقفة، فيتو

وقفات احتجاجية للمحامين 
كما قرر الحضور دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29 /5 /2025، و18 /6 /2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.  

جانب من الوقفة، فيتو
جانب من الوقفة، فيتو
جانب من الوقفة، فيتو
جانب من الوقفة، فيتو

تأديب المحامين المخالفين 
وقرروا أيضًا إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
 

 

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