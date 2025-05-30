الجمعة 30 مايو 2025
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محافظات

استمرار اختبارات دورة محو الأمية في أسيوط بالتعاون مع الجامعة (صور)

اختبارات محو الأمية
اختبارات محو الأمية بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لأنشطة فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى القضاء على الأمية والنهوض بمستوى التعليم، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئات الحكومية، والمديريات الخدمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ برامج محو الأمية بالقرى والمراكز، والوصول إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وفاعلية.

اختبارات دورة أبريل 2025 لمحو الأمية بأسيوط 

 جاء ذلك تزامنًا مع استمرار فعاليات الأسبوع الثاني من اختبارات دورة أبريل 2025، والتي ينفذها فرع الهيئة بأسيوط بقيادة نادي إبراهيم عبدالعال، مدير عام الفرع، في مراكز (القوصية – منفلوط – صدفا – أبوتيج – مركز أسيوط – حي غرب – حي شرق). 

 

 وقد شهدت الاختبارات مشاركة متميزة وتنظيمًا عالي المستوى بالتعاون مع طلاب جامعة أسيوط، خاصة من كلية الخدمة الاجتماعية، وطلاب جامعة الأزهر الشريف بأسيوط، ما ساهم في تقديم تجربة تعليمية ناجحة.

احتفت بها أنجلينا جولي، تعليم الكبار بالمنوفية تنعى "الحاجة زبيدة" أيقونة محو الأمية في مصر

الهلالي الشربيني رئيسًا للجنة متابعة مساهمات الجامعات في القضاء على الأمية

 

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة على كافة المستويات، مثمنًا دعم ومتابعة وزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة لتعليم الكبار، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية، وتدعم بناء مجتمع واعي، متعلم ومنتج.

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