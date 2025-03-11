الهلالي الشربيني رئيسًا للجنة متابعة مساهمات الجامعات في القضاء على الأمية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة مساهمة الجامعات المصرية في تنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية.

الدكتور الهلالي الشربيني رئيسًا للجنة العليا لمتابعة مساهمات الجامعات المصرية في تنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، وأستاذ التخطيط التربوي واستراتيجيات التعليم بكلية التربية النوعية في جامعة المنصورة، وعضوية أحمد عبد العزيز عبد العال مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية للمجالس بالمجلس الأعلى للجامعات أمينًا، والدكتور السيد دعدور رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة السابق

عدد أعضاء اللجنة

كما ضمت اللجنة في عضويتها الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى 12 نائبا لرؤساء الجامعات ممثلين عن كافة أقاليم الجمهورية.

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