انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية غدا

تشهد محافظة الإسماعيلية، صباح يوم غد السبت، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.



وكيل التعليم بالإسماعيلية يعقد اجتماعا مع رؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، قد عقد في وقت سابق اجتماعا مع رؤساء اللجان المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني مايو ٢٠٢٥، وذلك في حضور كل من حمزة شطا مدير التعليم الخاص والدولي رئيس المطبعة، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام وأحمد سيف مدير أمن المديرية وفتحي عبد الفتاح مدير المتابعة، وهالة زين مدير شئون الطلبة، وجمال حسين رئيس الكنترول.





محافظ الإسماعيلية يتابع سير الامتحانات

وأوضح وكيل الوزارة أن اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية يتابع باهتمام كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية مضيفا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن الامتحانات العامة أمن قومي مشددا على ضرورة بذل أقصى درجة من الجهد والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط.

كما شدد على ضرورة تنفيذ التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كاف .

وشدد أيضا كل من رئيس المطبعة، ورئيس الكنترول على ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة ظرف الأسئلة وفتحه في المواعيد المحددة مستعرضين أهم القواعد والتعليمات التي يجب الالتزام بها وتوفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

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