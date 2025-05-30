من 14 إلى 150 جنيهًا، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي الجمال في 20 عامًا

أسعار أضاحي الجمال في عيد الأضحى، سجلت أسعار الأضحية الجملي الصغير ارتفاعًا طفيفًا يقدر بـ 10 جنيهات خلال موسم عيد الأضحى 2025؛ وذلك مقارنة بالموسم السابق، إلا أن سعر الأضحية الجملي الصغير سجلت ارتفاعات قياسية تخطت الضعف خلال موسم 2023 مقارنة بالموسم السابق له.

رحلة ارتفاع أسعار الأضاحي الجملي خلال 20 عامًا

وتستعرض «فيتو» رحلة ارتفاع سعر الأضاحي الجملي خلال 20 عامًا، وذلك استنادًا على التقرير الصادر عن إدارة الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية لمحافظة الشرقية؛ في السطور الآتية:

اسعار أضاحي الجمال 2025

زيادة 200% في سعر الأضحية الجملي خلال 4 سنوات

وسجلت أسعار أضحية الجملي الصغير ارتفاعًا بلغ نحو 200% مقارنة بسعر كيلو القائم في عيد الأضحى 2021 و2025، إذ بلغ سعر كيلو القائم جملي صغير خلال عيد الأضحى 2021 نحو 50 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو القائم نحو 150 جنيهًا خلال موسم عيد الأضحى 2025.

اسعار أضاحي الجمال 2025

أسعار كيلو القائم الجملي في عيد الأضحى

وجاءت أسعار القائم الجملي في عيد الأضحى، كالأتي:

كيلو القائم في 2005 بـ 14 جنيهًا. كيلو القائم في 2006 بـ 16 جنيهًا. كيلو القائم في 2007 بـ 16 جنيهًا. كيلو القائم في 2008 بـ 16.5 جنيه. كيلو القائم في 2009 بـ 17 جنيهًا. كيلو القائم في 2010 بـ 24 جنيهًا. كيلو القائم في 2011 بـ 26.5 جنيه. كيلو القائم في 2012 بـ 30.5 جنيه.

اسعار أضاحي الجمال 2025

سعر كيلو القائم الجملي في عيد الأضحى

كيلو القائم في 2013 بـ 32 جنيهًا.

كيلو القائم في 2014 بـ 34 جنيهًا.

كيلو القائم في 2015 بـ 35 جنيهًا.

كيلو القائم في 2016 بـ 38 جنيهًا.

كيلو القائم في 2017 بـ 58 جنيهًا.

كيلو القائم في 2018 بـ 65 جنيهًا.

كيلو القائم في 2019 بـ 45 جنيهًا.

كيلو القائم في 2020 بـ 48 جنيهًا.

أسعار أضحية الجملي في عيد الأضحى

كيلو القائم في 2021 بـ 50 جنيهًا. كيلو القائم في 2022 بـ 60 جنيهًا. كيلو القائم في 2023 بـ 125 جنيهًا. كيلو القائم في 2024 بـ 140جنيهًا. كيلو القائم في 2025 بـ 150 جنيهًا.

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