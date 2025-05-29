إقبال كثيف على سوق المناشي لشراء أضاحي العيد والأسعار ترتفع 15 جنيهًا للكيلو (فيديو وصور)

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2025، شهد سوق المناشي في محافظة الجيزة حركة تجارية نشطة وإقبالًا كثيفًا من المواطنين الراغبين في شراء أضاحيهم، وذلك خلال جلسة تداول الخميس الموافق ثاني أيام شهر ذي الحجة.

سوق المناشي في الجيزة

يُصنف سوق المناشي بمحافظة الجيزة كأحد أبرز وأكبر مراكز تجارة المواشي على مستوى جمهورية مصر العربية.

يعقد السوق كل يوم خميس، حيث يبدأ مع ساعات الفجر الأولى في تمام الساعة الثالثة صباحًا وتستمر حتى الحادية عشرة صباحًا.

ويتوافد إليه التجار والمربون من مختلف أنحاء البلاد، شاملًا محافظات الصعيد والوجه البحري، لعرض منتجاتهم من المواشي المتنوعة.

ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة تتراوح بين 10-15 جنيهًا

رصدت جولة ميدانية في سوق المناشي توفر أعداد كبيرة من رؤوس الماشية بأنواعها المختلفة، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الأضاحي للكيلوجرام الواحد يتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا مقارنة بأسعار العام الماضي.

يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها ارتفاع تكاليف الأعلاف وأجور النقل، إضافة إلى زيادة الطلب الموسمي المصاحب لاقتراب العيد.

كما تتباين الأسعار وفقًا لنوع الأضحية وحجمها والمنطقة الجغرافية.

قائمة أسعار الأضاحي لعام 2025 في السوق

أسعار الكيلوجرام الواحد (قائم):

الجاموسي : 160 جنيهًا للكيلوجرام.

: 160 جنيهًا للكيلوجرام. البقري : 190 جنيهًا للكيلوجرام.

: 190 جنيهًا للكيلوجرام. الخرفان : يتراوح بين 220-250 جنيهًا للكيلوجرام.

: يتراوح بين 220-250 جنيهًا للكيلوجرام. الجديان: يتراوح بين 240-260 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الرؤوس الكاملة:

جاموسي بوزن 400 كيلوجرام : 64 ألف جنيه.

: 64 ألف جنيه. بقري بوزن 700 كيلوجرام : 133 ألف جنيه.

: 133 ألف جنيه. خروف بوزن 60 كيلوجرام : 13,200 جنيه.

: 13,200 جنيه. جدي بوزن 50 كيلوجرام: 12 ألف جنيه.

موعد عيد الأضحى المبارك

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن معهد الفلك ودار الإفتاء المصرية، وُلد هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجرية فلكيًا في 27 مايو 2025.

من المقرر أن تكون وقفة عرفات يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، فيما يبدأ عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

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