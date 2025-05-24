أسعار أضاحي العيد الكبير بسوق الماشية في الإسماعيلية (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا من أكبر أسواق المواشي في مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لرصد أسعار الماشية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

رواج في أسواق الماشية

وشهدت أسواق الماشية في محافظة الإسماعيلية رواجا شديدا في عمليات بيع وشراء الأضحية حيث تبدأ أسعار الأضاحي من العجول من 35 ألف جنيه للعمل اللباني الصغير وتنتهي حتى 185 ألف جنيه، وذلك حسب الوزن والنوع.



جانب من سوق الماشية بالإسماعيلية، فيتو

جانب من سوق الماشية بالإسماعيلية، فيتو

أما بالنسبة لأسعار الأغنام والماعز والخراف فتبدأ من 3000 جنيه وتنتهي عند 35 ألف جنيه.

سبب ارتفاع أسعار الأضاحي

جانب من سوق الماشية بالإسماعيلية، فيتو

جانب من سوق الماشية بالإسماعيلية، فيتو

جانب من سوق الماشية بالإسماعيلية، فيتو

وأرجع البائعين ارتفاع الأسعار الخاصة بالأضحية إلى زيادة ارتفاع تكلفة الأعلاف والمستلزمات البيطرية والتحصينات، التي ارتفعت عن الأسعار مقارنة بالعام الماضي والأعوام السابقة.

وعلى صعيد آخر أعلنت المحال التجارية المتخصصة في بيع اللحوم في المناطق الشعبية والراقية، بدء حجز أضاحي العيد، معلنة أسعار الأضاحي والأوزان المتاحة وشروط الحجز، وحتى تكلفة ذبح الأضحية.

جانب من سوق الماشية بالإسماعيلية، فيتو

جانب من سوق الماشية بالإسماعيلية، فيتو

جانب من سوق الماشية بالإسماعيلية، فيتو

جانب من سوق الماشية بالإسماعيلية، فيتو

أسعار الأضاحي في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الأضاحي في المحال التجارية، وتشمل سعر أضحية العجول والخرفان والجديان؛ بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى؛ الذي يحل يوم الجمعة 6 يونيو المقبل، وذلك في السطور الآتية:

سعر أضحية العجول في المحال التجارية

البداية مع أسعار أضحية العجول في المحال التجارية، وتشمل سعر اللحوم القائم من العجول البقري البلدي والبرازيلي، وجاءت كالآتي:

سعر الأضحية عجل بقري بلدي

بلغ سعر كيلو قائم عجل بقري بلدي نحو 195 جنيهًا، للأوزان العجول من 370 إلى 700 كيلو جرام.

سعر الأضحية عجل جاموس

وفيما يخص أسعار أضاحي العجول الجاموسي في عيد الأضحى 2025؛ بلغ سعر كيلو القائم عجول جاموسي نحو 170 جنيهًا، للأوزان بداية من 350 كيلو جرام.

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