كيلو القائم بكام؟، أسعار الأضاحي 2025 في سوق المناشي (فيديو)

أسعار الأضاحي 2025 في مصر، في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، يشهد سوق المواشي بالمناشي في محافظة الجيزة حركة متزايدة من المواطنين الباحثين عن أضحية مناسبة.

أسعار الأضاحي 2025 في مصر

رصدت جولة فيتو من سوق المناشي توافر أعداد كبيرة من رؤوس الماشية من مختلف الأنواع، وفيما يلي أسعار أضاحي عام 2025:

أسعار كيلو اللحم القائم للأضاحي 2025

الأبقار : متوسط السعر يتراوح بين 175 إلى 180 جنيهًا للكيلو القائم، حسب الوزن والسلالة

: متوسط السعر يتراوح بين 175 إلى 180 جنيهًا للكيلو القائم، حسب الوزن والسلالة الجاموس : تتراوح الأسعار بين 150 إلى 155 جنيهًا للكيلو القائم

: تتراوح الأسعار بين 150 إلى 155 جنيهًا للكيلو القائم اللحوم البلدي بالمذبح : وصلت إلى 320 جنيهًا

: وصلت إلى 320 جنيهًا اللحم البقري القائم: حوالي 190 جنيهًا.

سعر الأضاحي في مصر قبل العيد وتوقعات الارتفاع

رغم الوفرة الحالية في المعروض، تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الأضاحي مع اقتراب العيد.

ويؤكد التجار في السوق أن سعر الكيلو القائم قد يرتفع بمعدل 20 إلى 40 جنيهًا في الأسبوع الأخير قبل العيد، خاصة مع تزايد الإقبال في العشر الأواخر من ذي القعدة.

هذه الزيادة المتوقعة في أسعار العجول في مصر تدفع الخبراء لتوجيه المستهلكين للإسراع بالشراء لتفادي الأسعار المرتفعة في اللحظات الأخيرة.

توقعات موسم أضاحي 2025

توقع طارق سلامة، شيخ الجزارين، أن تكون حركة البيع خلال موسم عيد الأضحى 2025 ضعيفة مقارنة بالمواسم السابقة. وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم، حيث شهد السوق زيادة بين 10 و20 جنيهًا للكيلو القائم خلال فترة احتفالات عيد القيامة.

وأضاف سلامة: "كيلو اللحمة أصبح غالي على المواطنين"، مشيرًا إلى أنه حتى في عيد الأضحى 2025 لن تكون هناك حركة بيع كما كانت قبل 3 سنوات بسبب ارتفاع الأسعار.

كيلو القائم بكام؟ أسعار الأضاحي اليوم

تشهد أسعار الأضاحي اليوم استقرارًا نسبيًا رغم ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل، ويعود ذلك إلى كثافة العرض وتنوع الموردين.

ومن المتوقع أن تستقر أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة في حال زيادة المعروض بالأسواق.

نصائح اختيار أفضل أضحية

وفقًا للأطباء البيطريين المتواجدين في السوق، يجب على المشتري الانتباه للعوامل التالية عند اختيار الأضحية:

النشاط الظاهري للحيوان

خلوه من الإفرازات

لمعان العين

امتلاء البطن دون انتفاخ

ويعتبر الجاموس خيارًا ممتازًا للعائلات الكبيرة نظرًا لحجم الذبيحة الكبير، بينما يفضل البعض البقر لسعره المناسب وجودة لحمه.

كما يشهد السوق تواجدًا مكثفًا من الأجهزة البيطرية التي تقوم بالكشف على الحيوانات والتأكد من خلوها من الأمراض قبل البيع، مما يوفر الطمأنينة للمشترين.

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