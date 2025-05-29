أسعار ذبح الأضاحي 2025، جزار: لا توجد تسعيرة موحدة والمجال مفتوح للتفاوض (فيديو وصور)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تشهد الأسواق المصرية إقبالًا متزايدًا من المواطنين على شراء الأضاحي، مما يدفع الكثيرين للبحث عن أسعار اللحوم الحية في مختلف المحافظات.

ويركز المواطنون اهتمامهم بشكل خاص على معرفة أسعار الكيلو القائم للحيوانات المخصصة للأضحية، بما في ذلك الأغنام والماعز والعجول، بالإضافة إلى تكاليف عمليات الذبح في موسم العيد.

تباين أسعار الذبح حسب نوع الأضحية

كشفت تصريحات لعدد من الجزارين لموقع "ڤيتو" عن تفاوت كبير في أسعار الذبح، والتي تختلف تبعًا لنوع الأضحية سواء كانت من البقر أو الجاموس أو الخرفان.

وأكد الجزارون عدم وجود تسعيرة موحدة بينهم، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين المواطنين ومقدمي الخدمة.

أسعار ذبح الأضاحي 2025

تتوزع أسعار الذبح وفقًا للأنواع المختلفة من الأضاحي كما يلي:

العجول البقرية: تتراوح تكلفة الذبح بين 2000 إلى 3000 جنيه للرأس الواحدة، وذلك حسب حجم العجل وصعوبة عملية الذبح.

العجول الجاموسي: تبلغ تكلفة الذبح حوالي 2000 جنيه للرأس الواحدة.

الخرفان: تقدر تكلفة ذبح الخروف الواحد بحوالي 500 جنيه.

الماعز: تعتبر الأقل تكلفة حيث تبلغ تكلفة الذبح 200 جنيه للرأس الواحدة.

أسعار الكيلو القائم في الأسواق

تشهد أسعار الكيلو القائم للحيوانات الحية تفاوتًا ملحوظًا بين الأنواع المختلفة:

العجول البقرية: يتراوح سعر الكيلو القائم بين 180 إلى 200 جنيه، وذلك حسب جودة العجل ومنطقة الشراء.

العجول الجاموسي: تتراوح أسعار الكيلو القائم بين 150 إلى 160 جنيها، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا مقارنة بالعجول البقرية.

الخرفان البلدي: يبلغ سعر الكيلو القائم بين 190 إلى 220 جنيها، وهي من أعلى الأسعار في السوق.

الأغنام والماعز البلدي: يستقر سعر الكيلو القائم عند حوالي 200 جنيه.

يُنصح المواطنون بمقارنة الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء، خاصة مع عدم وجود تسعيرة موحدة للذبح.

كما يُفضل التفاوض مع الجزارين للحصول على أفضل الأسعار، مع مراعاة جودة الخدمة المقدمة وضمان سلامة عملية الذبح وفقًا للشروط الشرعية والصحية المطلوبة.

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