موسم الحج 2025، دليل طبي شامل للحجاج لأداء فريضة الحج بصحة وسلامة، وأهم الأدوية الواجب اصطحابها أثناء السفر.. ارتفاع الحرارة ولدغات البعوض أبرز المخاطر

في موسم الحج، تزيد التجمعات بين الحجاج أثناء أداء مناسك الحج، والتجمعات البشرية سبب رئيسي في الإصابة بالأمراض المعدية خاصة التنفسية ونزلات البرد والإنفلونزا، وكذلك ضربات الشمس والإجهاد الحراري خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وشدة الشمس أثناء مناسك الحج ويوم الوقوف على جبل عرفات.

توعية الحجاج في موسم الحج بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة

وتحرص وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على توعية الحجاج في موسم الحج بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة وهو دور رئيسي لبعثة الحج الطبية التي ترافق الحجاج لتقديم الخدمات الصحية لهم.

وتنشر "فيتو" دليلا شاملا للحجاج لموسم حج 2025 آمن بعيدا عن الإصابة بأي تعب أو إرهاق أو مرض ليستطيع الحجاج تأدية فريضة الحج بصحة وسلامة وعافية.

نصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج

١- غسل الوجه واليدين بالماء البارد.

٢- استخدام النظارات الشمسية.

٣- وضع قطرات مرطبة للعين وأخرى مضادة للحساسية بعد استشارة الطبيب.

٤-الابتعاد عن استعمال أدوات الغير.

٥- الابتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة.

٦- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية يمكن استشارة البعثة الطبية.

وأوصت وزارة الصحة بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، واستخدام الشمسية واستخدام سجادة الصلاة الخاصة لكل حاج.

وأكدت أهمية تعرض الملابس وأغطية الفراش جيدا لأشعة الشمس بعد غسلها.

وشددت على ضرورة عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليد

كما نصحت بالاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين.

واوصت وزارة الصحة الحجاج المصابين بمرض السكر بضرورة أن يتوافر معهم تمر أو قطعة حلوى لتناوله عند الشعور بأعراض هبوط السكر وذلك خلال أداء مناسك الحج لتجنب الشعور بالتعب.



وقالت وزارة الصحة إن أعراض هبوط السكر في الدم تتضمن:

ضعف عام

دوار

الجوع الشديد

التعرق

كما حذرت وزارة الصحة مرضى القلب والضغط من تناول الأملاح والأطعمة المالحة وعالية الدهون، حيث تساعد في ارتفاع ضغط الدم.



ونصحت بضرورة شراء الوجبات من أماكن موثوقة ونظيفة والتأكد من تاريخ الصلاحية المكتوب على الأغذية والمشروبات المعلبة.

كما اوصت أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة تناول الأدوية في مواعيدها.

وحذرت من تناول اللحوم غير تامة النضج أو النية أو منتجات الألبان غير المبسترة حتى لا تسبب مشكلة صحية أو عسر هضم يؤثر في صحة الحاج.

شنطة الطوارئ للحاج

وأوصت وزارة الصحة كل حاج بشنطة الطوارئ والتي يوضع بها أدوية أخرى بخلاف أدوية علاج الأمراض المزمنة

وتشمل قائمة الأدوية:

١-خافض للحرارة

٢-مضاد للمغص

٣-مضاد للانتفاخ

٤- كريم مرطب

٥- محلول معالجة الجفاف

٦- فرشاة الأسنان والمعجون

الحماية من لدغات البعوض

ويمكن خلال التجمعات للحجاج أن يتسبب اي أنواع من البعوض في نقل الأمراض لذا وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج للحماية من لدغات البعوض خلال موسم الحج 2025.

وقالت وزارة الصحة: إن لدغات البعوض يمكن أن تنقل أمراضًا مثل فيروس زيكا وحمى الضنك.

ونصحت باتباع الآتي للحماية من لدغات البعوض أثناء الحج، من خلال:

١-ارتدِ ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة تغطي معظم الجسم

٢-الحرص على بقاء الأبواب والنوافذ مغلقة أو استخدام الستائر

٣-استخدم مادة طاردة للحشرات على الجلد أو الملابس

طرق للوقاية من الجفاف

أوصت منظمة الصحة العالمية باتباع هذه النصائح منها:

١- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء أداء الشعائر وابحث عن الظل كلما أمكن.

٢- اشرب الماء بانتظام، حتى لو كنت لا تشعر بالعطش.

٣- احرص على زيادة استهلاك السوائل في الطقس الحار أو عند النشاط البدني.

اعراض الجفاف

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور علامات الجفاف منها:

١- العطش الشديد

٢- جفاف الفم والجلد

٣- البول الداكن

٤– الدوخة أو التعب

وأوصت منظمة الصحة العالمية باتباع هذه التعليمات في حالة ظهور أعراض الجفاف منها:

١-استرح في مكان بارد

٢- اشرب الماء

٣- اطلب المساعدة الطبية إذا استمرت الأعراض

أدوية تفاقم الجفاف

ونصحت باللجوء إلى الطبيب بشأن التعديلات المحتملة إذا تناولت أدوية يمكن أن تفاقم الجفاف، مثل مدرات البول أو تتداخل مع قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة للتبادل الحراري.

فيما وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح بشأن موسم الحج للحماية من التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عن طريق الطعام والماء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه للحد من خطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والمياه في موسم الحج، يجب اتباع هذه النصائح:

١- اغسل يديك قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام المراحيض، وبعد لمس الحيوانات.

٢- اغسل الفواكه والخضراوات جيدًا قبل تناولها.

٣- احرص على طهي الطعام جيدًا واحفظه في درجات حرارة مأمونة.

٤- احفظ الطعام بطريقة صحيحة.

٥- تجنب الحليب غير المبستر والمنتجات الحيوانية غير المطهوة جيدًا.

الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اتباع هذه الإرشادات يساعد على الوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه، والحفاظ على صحة الحاج طوال فترة الحج.

كما وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج في موسم الحج 2025، من أجل اتخاذ التدابير الوقائية البسيطة للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والحفاظ على صحة الحجاج.

الأمراض التنفسية في موسم الحج

أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذه التدابير تتضمن:

١- اغسل يديك بالصابون أو استخدم مطهر اليدين بانتظام.

٢-ارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة للحد من انتشار الجراثيم.

٣-استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، وتخلص منها بشكل صحيح.

٤- تجنب المشاركة في استعمال الأدوات الشخصية مثل الأكواب أو الأواني.

٥- البعد بمسافة مناسبة عن أي شخص يبدو عليه المرض.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اتباع هذه الخطوات يساعد على منع انتشار الأمراض التنفسية أثناء الحج.

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