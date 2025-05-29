غادر آخر أفواج الحج البري اليوم الخميس، ميناء نويبع البحري على متن العبارتين "سينا" و"آيلة"، وعلى متنهما 772 حاج و18 باص تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، بشأن توفير أقصى درجات التنظيم والراحة لحجاج بيت الله الحرام،

انتهاء تفويج الحج البري من ميناء نويبع بإجمالي 7701 حاج و180 باص

وبذلك يصل إجمالي الحجاج المغادرين عبر الميناء هذا الموسم إلى 7701 حاج و180 باصًا، ضمن خطة تشغيل محكمة نفذتها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن موسم تفويج الحج البري انتهى بنجاح كامل دون تسجيل أي شكاوى، مشيرًا إلى أن الهيئة حرصت على تقديم كافة التسهيلات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية وشركات النقل البحري، بما يحقق أفضل مستويات الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وتوجهت الهيئة بالشكر والتقدير لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الموسم، وتؤكد استمرار جهودها لتطوير مستوى الأداء في كافة الموانئ التابعة للهيئة.

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