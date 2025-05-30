بزيادة تصل لـ 210%، رحلة ارتفاع أسعار أضاحي العجول خلال 20 عامًا

أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى، سجلت أسعار أضاحي العجول خلال موسم عيد الأضحى 2025، ارتفاعات قياسية مقارنة بالمواسم السابقة، إذ بدأت موجة الارتفاعات الكبيرة والقفزات السعرية في سعر الأضحية خلال موسم 2023.

رحلة ارتفاع أسعار الأضاحي من العجول خلال 20 عامًا

وتستعرض «فيتو» رحلة ارتفاع سعر الأضاحي من العجول الجاموسي والبقري خلال 20 عامًا، وذلك استنادًا على التقرير الصادر عن إدارة الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية لمحافظة الشرقية؛ في السطور الآتية:

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى

ارتفاع أسعار أضاحي العجول الجاموسي خلال 20 عامًا

البداية مع رحلة الارتفاعات في سعر أضاحي العجول الجاموسي؛ إذ قفزت أسعار الأضاحي من العجول الجاموسي خلال 20 عامًا من 14 جنيهًا سعر كيلو القائم في عام 2015؛ إلى 160 جنيهًا خلال عام 2025.

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى

زيادة 208% في سعر الأضحية الجاموسي خلال 4 سنوات

وسجلت أسعار أضحية العجول الجاموسي ارتفاعًا بلغ نحو 208 % بمقارنة سعر كيلو القائم في عيد الأضحى 2021 و2025، إذ بلغ سعر كيلو القائم عجول جاموسي خلال عيد الأضحى 2021 نحو 52 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو القائم نحو 160 جنيهًا خلال موسم عيد الأضحى 2025.

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى

سعر كيلو القائم من العجول الجاموسي خلال عيد الأضحى

وجاء سعر كيلو القائم من العجول الجاموسي خلال عيد الأضحى؛ كالأتي:

كيلو القائم في 2005 بـ 14 جنيهًا كيلو القائم في 2006 بـ 16 جنيهًا كيلو القائم في 2007 بـ 16 جنيهًا كيلو القائم في 2008 بـ 17 جنيهًا كيلو القائم في 2009 بـ 17.5 جنيه كيلو القائم في 2010 بـ 21 جنيهًا كيلو القائم في 2011 بـ 24 جنيهًا كيلو القائم في 2012 بـ 26 جنيهًا كيلو القائم في 2013 بـ 26 جنيهًا كيلو القائم في 2014 بـ 28 جنيهًا كيلو القائم في 2015 بـ 29 جنيهًا

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى

سعر العجول الجاموسي في عيد الأضحى

كيلو القائم في 2016 بـ 36 جنيهًا

كيلو القائم في 2017 بـ 55 جنيهًا

كيلو القائم في 2018 بـ 58 جنيهًا

كيلو القائم في 2019 بـ 48 جنيهًا

كيلو القائم في 2020 بـ 50 جنيهًا

كيلو القائم في 2021 بـ 52 جنيهًا

كيلو القائم في 2022 بـ 65 جنيهًا

كيلو القائم في 2023 بـ 125 جنيهًا

كيلو القائم في 2024 بـ 150جنيهًا

كيلو القائم في 2025 بـ 160 جنيهًا

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى

ارتفاع سعر أضاحي العجول البقري خلال 20 عامًا

وبالحديث عن رحلة الارتفاعات في أسعار العجول البقري خلال مواسم عيد الأضحى؛ سجلت أسعار أضاحي العجول البقري خلال 20 عامًا ارتفاعًا من 15 جنيهًا سعر كيلو القائم في عام 2015؛ إلى 180 جنيهًا خلال عام 2025.

زيادة 210% في سعر الأضحية البقري خلال 4 سنوات

وسجلت أسعار أضحية العجول البقري ارتفاعًا بلغ نحو 210 % بمقارنة سعر كيلو القائم في عيد الأضحى 2021 و2025، إذ بلغ سعر كيلو القائم عجول بقري خلال عيد الأضحى 2021 نحو 58 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو القائم نحو 180 جنيهًا خلال موسم عيد الأضحى 2025.

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى

أسعار القائم من العجول البقري خلال عيد الأضحى

وجاءت أسعار القائم من العجول البقري خلال عيد الأضحى خلال الـ 20 عامًا، كالآتي:

كيلو القائم في 2005 بـ 15 جنيهًا كيلو القائم في 2006 بـ 17 جنيهًا كيلو القائم في 2007 بـ 17 جنيهًا كيلو القائم في 2008 بـ 18 جنيهًا كيلو القائم في 2009 بـ 19 جنيهًا كيلو القائم في 2010 بـ 25 جنيهًا كيلو القائم في 2011 بـ 26 جنيهًا كيلو القائم في 2012 بـ 27.5 جنيه كيلو القائم في 2013 بـ 28 جنيهًا كيلو القائم في 2014 بـ 32 جنيهًا كيلو القائم في 2015 بـ 34 جنيهًا

أسعار الأضاحي في عيد الأضحى

سعر القائم من العجول البقري خلال عيد الأضحى

كيلو القائم في 2016 بـ 39 جنيهًا

كيلو القائم في 2017 بـ 60 جنيهًا

كيلو القائم في 2018 بـ 65 جنيهًا

كيلو القائم في 2019 بـ 55 جنيهًا

كيلو القائم في 2020 بـ 55 جنيهًا

كيلو القائم في 2021 بـ 58 جنيهًا

كيلو القائم في 2022 بـ 70 جنيهًا

كيلو القائم في 2023 بـ 135 جنيهًا

كيلو القائم في 2024 بـ 170 جنيهًا

كيلو القائم في 2025 بـ 180 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.