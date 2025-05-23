كيلو العجل الجاموسي بـ 170 جنيها وقفزة في البرازيلي، أحدث أسعار أضاحي العيد 2025

أسعار أضاحي العيد في المحال التجارية، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى؛ أعلنت المحال التجارية المتخصصة في بيع اللحوم في المناطق الشعبية والراقية، بدء حجز أضاحي العيد، معلنة أسعار الأضاحي والأوزان المتاحة وشروط الحجز، وحتى تكلفة ذبح الأضحية.

أسعار الأضاحي 2025

أسعار الأضاحي في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الأضاحي في المحال التجارية، وتشمل سعر أضحية العجول والخرفان والجديان؛ بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى؛ الذي يحل يوم الجمعة 6 يونيو المقبل، وذلك في السطور الآتية:

أسعار الأضاحي 2025

سعر أضحية العجول في المحال التجارية

البداية مع أسعار أضحية العجول في المحال التجارية، وتشمل سعر اللحوم القائم من العجول البقري البلدي والبرازيلي، وجاءت كالآتي:

أسعار الأضاحي 2025

سعر الأضحية عجل بقري بلدي

بلغ سعر كيلو قائم عجل بقري بلدي نحو 195 جنيهًا، للأوزان العجول من 370 إلى 700 كيلو جرام.

أسعار الأضاحي 2025

سعر الأضحية عجل بقري برازيلي

بلغ سعر عجل بقري برازيلي نحو 190 جنيهًا لكيلو القائم، للأوزان العجول فوق الـ 500 كيلو جرام.

أسعار الأضاحي 2025

سعر الأضحية عجل جاموس

وفيما يخص أسعار أضاحي العجول الجاموسي في عيد الأضحى 2025؛ بلغ سعر كيلو القائم عجول جاموسي نحو 170 جنيهًا، للأوزان بداية من 350 كيلو جرام.

أسعار الأضاحي 2025

سعر الأضحية خروف برقي

وعن أسعار أضحية الخرفان في عيد الأضحى، بلغ سعر خروف برقي نحو 260 جنيهًا لكيلو القائم، لأوزان الخرفان من 50 إلى 80 كيلو جرام.

أسعار الأضاحي 2025

سعر أضاحي الجديان خلال عيد الأضحى

أما أسعار أضاحي الجديان خلال عيد الأضحى 2025؛ فبلغ سعر القائم من الجديان «شامي» نحو 260 جنيهًا، للأوزان الجديان من 35 إلى 55 كيلوجرامًا.

أسعار الأضاحي 2025

أسباب تباين تكلفة ذبح الأضحية خلال العيد

وفيما يخص تكلفة ذبح الأضحية خلال العيد؛ فهي متباينة حسب طلبات المواطنين، إذ هناك مواطنين يطالبون الجزارين بتسليم لحوم الأضحية مقطعة ومكيسة وجاهزة على التوزيع مباشرة، وهناك من يطالب الجزار بذبح الأضحية وتقسيمها كأرباع، فضلًا عن الاتفاق على تنظيف الأحشاء والكوارع وغيرها.

أسعار الأضاحي 2025

تكلفة ذبح الأضحية خلال العيد

ووفقًا لما أعلنته بعض محلات الجزارة؛ فإن تكلفة ذبح أضحية الخرفان والجديان تبدأ من 500 جنيه، بينما تبدأ تكلفة ذبح أضاحي العجول من 3500 جنيه.

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