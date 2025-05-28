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خارج الحدود

7 ساعات تهدد بإشعال نتنياهو فتيل الحرب مع إيران

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

كشفت صحيفة أمريكية عن مخاوف في واشنطن من أن تقرر إسرائيلي ضرب إيران دون سابق إنذار، وسط تقديرات بأن الاستعداد الإسرائيلي لشن هجوم على إيران قد يستغرق 7 ساعات فقط.

التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين أنهم أبلغوا الجانب الأمريكي بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يأمر بشن هجوم على إيران، حتى لو تم التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إسرائيل كانت تخطط لضرب مواقع نووية إيرانية هذا الشهر، غير أن ترامب رفض ذلك وتمسك بمواصلة المفاوضات مع طهران.

وقالت نيويورك تايمز: إن "نتنياهو أبلغ ترامب بأن ضعف إيران لن يدوم طويلا وأن الوقت مناسب لشن هجوم عليها"، وأن الرئيس الأمريكي أبلغ نتنياهو بأن ضعف إيران فرصة لإبرام اتفاق لإنهاء كل برامج التخصيب الإيراني لليورانيوم.

مواقع لتخصيب اليورانيوم

 وتطرقت نيويورك تايمز إلى وجود مخاوف إسرائيلية من أن يسمح ترامب لإيران، ضمن أي اتفاق، بمواقع لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف تخلى، في مفاوضاته مع إيران، عن اعتراضه السابق على إمكانية إبرام تفاهم مؤقت كإطار لاتفاق نهائي.

 إنشاء مشروع إقليمي مشترك لإنتاج الوقود لمفاعلات الطاقة النووية

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن واشنطن تناقش مع سلطنة عمان خيار إنشاء مشروع إقليمي مشترك لإنتاج الوقود لمفاعلات الطاقة النووية لعدة دول بالمنطقة من بينها إيران بمشاركة أمريكية جزئية.

 

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