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خارج الحدود

إعلام عبري: نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

يجري رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية اليوم بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس .

 

الوفد الإسرائيلي يصل الدوحة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، في إطار جولة جديدة من المباحثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. 

وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث يواصل الجانبان البحث في قضايا إقليمية ودولية تهم الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

نتنياهو يرسل وفد للدوحة 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمر في وقت سابق بإرسال وفد إلى العاصمة القطرية  للتفاوض على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن قطاع غزة.          

وجاء ذلك بعد تفاوض الولايات المتحدة بشكل منفرد مع حركة حماس على إطلاق سراح الأسير المزدوج الجنسية “الأمريكي الإسرائيلي” ما شكل ضربة قاصمة وإحراجا لنتنياهو وأظهر تعنته في وقف الحرب وإتمام صفقة للحفاظ على مصالحه الشخصية ومصالح الائتلاف المتطرف في حكومته. 

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