مركز النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة بعنوان المرأة والوعي الوطني

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم، ندوة بعنوان " المرأة والوعى الوطنى"، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وإدارة الوعى الأثرى بمحافظة الفيوم ومصنع الفيوم للغزل والنسيج، اليوم الخميس، تناولت الندوة التأكيد على أهمية دور المرأة فى المجتمع وأهمية تعزيز دورها الوطنى والقومي وكيفية العمل على رفع الوعي لديها بالقضايا الوطنية وتعزيز مشاركتها السياسية والمجتمعية.

معا بالوعي نحميها

وقالت حنان حمدى مدير البرامج بمركز النيل للإعلام، إن الندوة ضمن خطة مشاركة مركز النيل فى مبادرة " معا بالوعى نحميها"، كما أنه من الضروري تعزيز مشاركة المرأة ودورها الوطنى فى الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها ومواجهة التحديات من خلال بناء الوعى الحقيقى لديها.

دور مركز النيل للاعلام في شرح توجهات الدولة

وقال محمد هاشم مدير مركز النيل للاعلام، أن الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى، يعملان على توصيل الرسالة الإعلامية لشرح توجهات الدولة فى كافة القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وينسق مركز النيل للإعلام مع كافة المؤسسات لرفع الوعى المجتمعى، ومن المحاور الهامة دور المرأة باعتبارها صانعة الحضارة والتاريخ ولها دور فاعل فى المجتمع.

دور المجلس القومي للمرأة في دعم السيدات

وقالت إيمان ذكى مقرر المجلس القومي للمرأة بالفيوم، إن الندوة تهدف إلى الوصول بمجتمع أكثر وعيًا بدور المرأة المصرية، وتعزيز قدراتها للانخراط في مسارات الدعم والمساندة المجتمعية لسياسات الدولة، واصطفاف المواطنين مع دولتهم، كما تستهدف أيضًا تمكين المرأة وتعزيز وعيها من خلال نشر الوعي الوطني، وحمايتها، ودعم مشاركتها المجتمعية، والوعى هو صمام الأمان لكل التحديات التى تواجه المجتمع.

وعرضت أهم الخدمات التى يقدمها فرع المجلس بمحافظة الفيوم لمساندة قضايا المرأة ودعم المبادرات التى تستهدف تعزيز وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومنها مبادرة تنمية الأسرة المصرية _ مبادرة الشمول المالى _ مبادرة بالوعى تحميها.

دور المرأة علي مر العصور

وقالت الدكتور نرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثرى بالفيوم، ان المرأة لعبت دورا هاما في تأكيد الهوية الوطنية فى الحضارة والتاريخ المصرى على مدار العصور، وعرضت بعض نماذج من ملكات مصر القديمة ودورهن البارز فى الحضارة المصرية مثل الملكة حتشبسوت، نفرتيتى _ إياه حتب _ كيلوباترا.

وقالت شيماء الجاحد مسئول المتابعة بمركز النيل للإعلام، أن الندوة تبنت بعض الشكاوى الخاصة من العاملات والعمل على حلها من خلال المجلس القومى للمرأة بالفيوم

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