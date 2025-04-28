"بناء الوعى ومواجهة الشائعات" ندوة لمركز النيل للإعلام بالفيوم

اختتم مركز النيل للإعلام بالفيوم، الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى، لتعزيز الحوار مع الشباب لشرح القضايا الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن، والعمل على التصدى للتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى، والختام بندوة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم تحت عنوان "بناء الوعى ومواجهة الشائعات".

تطورات وصراعات متلاحقة

وقالت حنان حمدى مدير البرامج بمركز النيل للاعلام، غن المنطقة والعالم بأثرة يشهد تطورات وصراعات متلاحقة، في الوقت الذي حققت فيه الدولة والقيادة السياسية عديد من إنجازات ومشروعات قومية فى كافة المجالات لدفع عجلة التنمية، ما يتطلب تعزيز الحوار والتواصل مع الشباب للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ روح الانتماء وتعزيز التماسك المجتمعى والتأكيد على أهمية بناء وعى الشباب لمواجهة التحديات والتصدى الشائعات.

ختام حملة الهيئة العامة للاستعلامات

وقال محمد هاشم مدير مركز النيل للاعلام، أن الندوة هي ختام الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات لتعزيز الحوار والتواصل مع الشباب لدعم القيم الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن والتعريف بالإنجازات القومية والعمل على تشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي المتواصل الذي يؤدي إلى مزيد من التماسك الوطني، وهو أمر ضروري فى الفترة الراهنة والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن القومى والتصدى الشائعات.

تلاحم مؤسسات المجتمع للعبور من الفترة الراهنة

وقال الدكتور أحمد حسنى عميد كلية الخدمة الاحتماعية، أن هذه الفترة تحتاج إلى ترابط وتلاحم كل مؤسسات المجتمع وفئاته، وخاصة الشباب باعتبارهم عنصر كبير فى معادلة الحفاظ على الوطن.

وأكد أن تنمية الوعى والمعرفة، الركن الاساسي فى تشكيل الوجدان والسلوك، فالمعرفة والعلم هم الفيصل فى بناء الأمم الواعدة والقادرة على مواجهة التحديات "و هناك مخططات لضياع مصر والنيل منها باعتبارها قلب المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وأوضح أن الهدف من ذلك إسقاط العرب جميعا عن طريق مصر المدافع الاول عن القضايا العربية.

تحري الدقة في الحصول علي المعلومات

قالت الدكتورة نادية حجازى وكيل الكلية، أنه لابد من الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية وتحرى الدقة فى الحصول عليها، ولابد من تنمية الوعى والتفكير النقدى لدى الشباب للتفرقة بين ماهو حقيقى وما هو مزيف ومغلوط، والتواصل الدائم وفتح قنوات الحوار مع الشباب يخلق جيل واعى قادر على بناء الوطن ومواجهة التحديات.

وقالت شيماء الجاحد مسئول المتابعة بالمركز، انه تم التوصية بضرورة تأهيل الشباب للعمل السياسى من خلال التوسع فى برامج التدريب والتأهيل بكافة المحافظات، والتوسع فى برامج ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل، والرقابة على بعض المنصات الإعلامية التى تروج للأفكار والمعلومات المغلوطة.

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