توفيق عكاشة يوجه رسالة أخيرة إلى المسلماني، اعرف السبب

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة شكر إلى أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بسبب ما وصفه بالاستجابة السريعة وتغيير اسم برنامج “مصر اليوم” والذي يذاع على قناة النيل للأخبار والذي ارتبط باسمه إلى “مصر النهارده”.

وقال عكاشة، في فيديو له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، موجهًا إياه للمسلماني، “أتوجه إلى المسلماني بخالص الشكر، وكان لا بد أن أخرج في رسالة إليه بالشكر والاحترام لامتثاله إلى رسالتي التي وجهتها له من قبل، وأتمنى له التوفيق ولقطاع الأخبار”.

وقال عكاشة إنه لم يكن يتوقع الامتثال السريع لرسالته وأن المسلماني قام برد في هذا الأمر.

وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد اعلن في وقت سابق اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية ضد برنامج "مصر اليوم"، بسبب ما وصفه بالتعدي الصريح على حقوق ملكية فكرية مسجلة باسمه لدى مصلحة الشهر العقاري.

ووجه عكاشة في رسالته الاولي موجها إياه للمسلماني أنه توجد حالة سرقة لاسم برنامجه “مصر اليوم”، مضيفًا أن هذا البرنامج جلس العرب من المحيط للخليج لمتابعته وكان يحصل على أعلى المشاهدات في تاريخ الإعلام كله.

وأضاف عكاشة في رسالته إلى المسلماني: إنه لا يجوز سرقة الملكية الفكرية التي تؤدي إلى وضعكم تحت طائلة القانون بصفتكم رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، لذلك أرسل إليك هذه الرسالة، وسوف أنتظر لمدة 24 ساعة للرد، وسيكون هناك رسالة أخرى إذا لم يكن هناك رد.

في وقت سابق، كان قد أعلن المسلماني مؤخرًا عن عدد من التحديثات في قطاع الإعلام المصري، من بينها إعادة الاحتفال بعيد الإعلاميين بعد توقف دام سنوات، إلى جانب تجميد مقترح تغيير أسماء بعض قنوات النيل المتخصصة.

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