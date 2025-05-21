"المبادرات الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة" ندوة بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع برنامج مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وبنك مصر فرع الخارجة، ندوة توعوية اليوم الأربعاء تحت عنوان "المبادرات الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة"، وذلك فى إطار محور التنمية المستدامة لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان - رئيس الهيئة.

وقال جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، إن المركز نظم ندوة توعوية بمقر الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق (المستقبل) شارك فيها جمهور متنوع من اهالى القرية وتوابعها من أصحاب المشروعات الزراعية والحيوانية والشباب وربات المنازل وبحضور عايدة ضاحى رئيس القرية.

افتتح اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل مؤكدا على دور المركز في تسليط الضوء على القضايا والموضوعات التنموية خاصة المتعلقة باقامة المشروعات الصغيرة والتعرف على سبل النهوض بها من خلال المبادرات المقدمة من الجهات المانحة بهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق النهضة الاقتصادية بالنجوع والقرى.

وفى ذات السياق تحدث ماجد خلف مدير برنامج مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة وعلى مخلوف رئيس مجموعة المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر ومصطفى حسين مسئول المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر حيث تناولوا عدة نقاط أهمها:

-مبادرة رئيس الجمهورية لتمويل قروض المشروعات بأقل سعر فائدة

-برنامج مشروعك (الخطط والأهداف )

-الخدمات المقدمة من برنامج مشروعك وآليات الاستفادة منها

-المستندات المطلوبة للحصول على قرض من مشروعك او بنك مصر

-التسهيلات المقدمة لتشجيع الشباب على الاستفادة من قروض المشروعات

-انواع المشروعات التى يمكن تمويلها سواء رسمية او غير رسمية وقيمة القرض وسعر الفائدة

-قروض تمويل المشروعات الخدمية والصناعية بسعر فائدة 5% متناقصة

-المميزات التى يقدمها برنامج مشروعك وبنك مصر والمتمثلة في ( استخراج رخصة مجانية للمشروع –عمل دراسات الجدوى- مساعدة العميل في تسويق المنتج).

دارت المناقشات حول امكانية تمويل مشروعات الانتاج الحيوانى والمشروعات الزراعية والمنزلية وقيمة القروض ومدة السداد وسعر الفائدة وفترات السماح والإجراءات التى تتخذ في حالة تعثر العميل، هذا وقد أدار اللقاء جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل للاعلام تحت إشراف دعاء سعد رزق مدير المركز.

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