المسلماني: لا صحة لتغيير اسم قنوات النيل

أوضح أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حقيقة ما تردد في الآونة الأخيرة داخل مصر وخارجها، بأن الهيئة بصدد تغيير اسم قنوات النيل المتخصصة إلى قنوات موليوود.

وأكد المسلماني أن تلك الأقاويل، أخبار زائفة ومغرضة لا تستند إلي معلومات موثوقة أو مصادر رسمية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن قنوات النيل لا تزال تحمل اسمها وستظل كذلك، وما كان مقترحًا للحوار المجتمعي هو تغيير اسم قناتي النيل سينما والنيل دراما إلى موليوود مصر، ولما كان المجتمع الثقافي منقسمًا إزاء ذلك، تقرر تجميد الاقتراح.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته، بأنه “لا توجد لدينا فكرة مقدسة ولا وجهة نظر محصنة من النقد، ونحن في حالة مراجعة مستمرة، ولدينا الجرأة والقوة على التصحيح على مدار الساعة”.

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