تعاون بين تعليم الفيوم والنيل للإعلام لمواجهة حروب الشائعات

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم، ندوة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم، تحت عنوان "حروب الشائعات وأثرها على الأمن القومي"، فى إطار مواصلة الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى، لتعزيز الحوار مع الشباب لشرح القضايا الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن والعمل على التصدي للتحديات التى تواجه الأمن القومى المصري.

صراعات العالم

وقالت حنان حمدى مدير البرامج بالمركز، إن المنطقة والعالم يشهدان تطورات وصراعات متلاحقة، وقد حققت الدولة والقيادة السياسية العديد من إنجازات والمشروعات القومية فى كافة المجالات لدفع عجلة التنمية، ما يتطلب تعزيز الحوار والتواصل مع الشباب للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ روح الانتماء وتعزيز التماسك المجتمعى والتأكيد على دور المعلم فى تعزيز القيم الوطنية.

حملة الهيئة العامة للاستعلامات

وقال محمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام بالفيوم، أن اللقاء يأتي فى إطار الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات لتعزيز الحوار والتواصل مع الشباب لدعم القيم الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن والتعريف بالإنجازات القومية والعمل على تشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي المتواصل الذي يؤدي إلى مزيد من التماسك الوطني، وهو أمر ضروري فى الفترة الراهنة والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن القومى والتصدى للشائعات.

دعم قيم الولاء والانتماء

وقال الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن قطاع التعليم يلعب دورا هاما فى دعم قيم الولاء والانتماء والتنشئة السياسية للأجيال الجديدة للحفاظ على الوطن ومقدراته، كما يسهم فى نهضة المجتمع وتقدمه، والمرحلة الحالية تستوجب تضافر كافة الجهود للحفاظ على وحدة وتماسك الدولة والتصدى للمحاولات التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وضرورة التصدى لما يسمى بحروب الجيل الرابع، التى تعتبر الشائعات أحد أهم أسلحتها لتفكيك الدول من الداخل، وطالب الحضور بضرورة التحرى فى البحث عن الخبر وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بكافة القطاعات من خلال الصفحات الرسمية لها، كما يلعب المعلم دورا هاما فى تخريج جيل واعى فاهم لديه المهارة لصنع المستقبل.

دور التعليم في تشكيل وحدات الشباب

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم الدكتور عرفة صبرى، ان التعليم سواء ما قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، له دور فعال فى تشكيل وجدان وسلوكيات الأجيال الجديدة، والمجتمع المصرى مجتمع شاب حيث يمثل الشباب نسبة أكثر من ٦٠% من عدد السكان لذا يعد بناء الوعى لدى هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع بمثابة بناء أمة قوية.

وقالت شيماء الجاحد مسئول المتابعة بمركز النيل للإعلام، إنه تم التوصية بضرورة العمل على وجود منصات رسمية لكافة القطاعات لرصد الشائعات والرد عليها بصورة سريعة ونشر المعلومات والحقائق بشفافية ونزاهة لتضييق الخناق على مروجى الشائعات.

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