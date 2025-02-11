مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: خطوة عملية للقمة العربية المقبلة للتصدي لمخطط التهحير

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إنّ مصر وقطر تعملان بكل جهد مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم الالتزام بكل بنود اتفاقية وقف إطلاق النار، والانتقال بمفاوضات جدية إلى تفاصيل المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية.

وقف إطلاق النار

وأضاف "منصور"، في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نريد أن تنفذ المراحل الثلاثة لوقف إطلاق النار، والمحزن أن هذا القرار لو طُبق في شهر يونيو من العام الماضي لأنقذنا أرواح 10 آلاف فلسطيني ذهبوا ضحايا لأن إسرائيل تجرجر في الأمور إلى أن جاءت الإدارة الأمريكية واستلمت مهامها، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس ترامب".

التصدى لجريمة الإبادة الجماعية والتهجير

وتابع: "تحركنا في الأمم المتحدة سيكون منسجما مع التحركات الوزارية العربية وصولا إلى القمة التي دعت إليها مصر مشكورة، والتي ستتم في نهاية الشهر الجاري، وكل ذلك، يهدف إلى اعتماد الخطوات العملية من أجل التصدي لجريمة الإبادة الجماعية والتهجير".

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: حب الوطن والبيت والأرض يسري في دمائنا

وأكد السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى دعت إلى السماح للفلسطينيين من جنوب غزة المهجرين من الشمال قسرا أن يعودوا إلى المواقع التي هجروا منهم، وعدا أكثر من 400 ألف إلى 500 ألف فلسطيني مشيا على الأقدام إلى أماكن سكنهم.

وأضاف: "كانوا يعلمون أن أماكنهم ستكون مدمرة، لكن البيت والوطن والأرض والتراب بالنسبة لنا نحن الشعب الفلسطيني يسري في دمائنا وهو جزء أساسي من مكونات dna بالنسبة إلينا".

وتابع: "نحن نحب وطننا وكل جزء منه، ونحب الأماكن التي ولدنا فيها وترعرعنا بها ولنا ذكريات، وحتى إن كانت دمارا، فإنها أرضنا وبيوتنا ونريد أن نعيد ترميمها".



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