نتنياهو يعلق على الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سلاح الجو نفذ هجوما جديدا الآن على مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثي في اليمن.

نتنياهو: سلاح الجو نفذ هجوما جديدا الآن على مطار صنعاء

وزعم نتنياهو: نعمل وفق مبدأ بسيط وهو أن من يعتدي علينا سنرد عليه، ومن لا يفهم ذلك بالقوة سيفهمه بمزيد من القوة.

وادعى نتنياهو: الحوثيون مجرد وكيل لإيران القوة الرئيسية التي تقف خلفهم وهي المسؤولة عن الهجمات التي تنطلق من اليمن.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو قصف أهدافا لجماعة الحوثى في العاصمة اليمنية صنعاء.

تدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد

وقال في بيان له: إن "سلاح الجو استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك"، متوعدا بتدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد.

وأضاف كاتس أن "الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا"، متابعا: "المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة".

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