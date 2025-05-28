الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يعلق على الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سلاح الجو نفذ هجوما جديدا الآن على مطار صنعاء الخاضع لسيطرة  الحوثي في اليمن.

نتنياهو: سلاح الجو نفذ هجوما جديدا الآن على مطار صنعاء

وزعم نتنياهو: نعمل وفق مبدأ بسيط وهو أن من يعتدي علينا سنرد عليه، ومن لا يفهم ذلك بالقوة سيفهمه بمزيد من القوة.

txt

7 ساعات تهدد بإشعال نتنياهو فتيل الحرب مع إيران

وادعى نتنياهو: الحوثيون مجرد وكيل لإيران القوة الرئيسية التي تقف خلفهم وهي المسؤولة عن الهجمات  التي تنطلق   من اليمن.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو قصف أهدافا لجماعة الحوثى في العاصمة اليمنية صنعاء.

تدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد

وقال في بيان له: إن "سلاح الجو استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك"، متوعدا بتدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد.

وأضاف كاتس أن "الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا"، متابعا: "المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو مطار صنعاء اليمن الحوثيون

مواد متعلقة

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بإسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

اليمن يطلق على إسرائيل 37 صاروخًا

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

تعرف على شخصية انتصار في فيلم "الست لما"

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28 مايو 2025

عبد اللطيف: إصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لمصادر خارجية

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

وزير التعليم: نسبة كبيرة من أولياء الأمور تؤيد نظام البكالوريا المصرية

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

مع حلول موسم الحج 2025، سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

سعر الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك رئيسية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقته بمشكلات العلاقة الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية