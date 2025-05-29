ميرا رفيق بنت بنها تتوج ببطولة الجمهورية للجمباز تحت سن 7 سنوات

توجت اللاعبة ميرا رفيق صبحي غبريال لاعبة مركز شباب بنها بمحافظة القليوبية، بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز الفني أنسات تحت سن 7 سنوات، والمقامة تحت رعاية الاتحاد المصري للجمباز، تحت إشراف المدير الفني الدكتور عبد الحميد فتحي، والكابتن محمد بيومي، والكابتن طه العدوي، والكابتن خالد هيثم، والكابتن أروى أحمد.

ميرا رفيق بنت بنها تتوج ببطولة الجمهورية للجمباز



وأهدت الطالبة ميرا رفيق صبحي بنت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، الفوز إلي أسرتها التي تواصل تشجيعها باستمرار وتقدم لها كل أشكال الدعم لتحقيق البطولات والمشاركة في المسابقات والتدريبات، قائلة: "شعرت بفرحة عارمة فور إعلان فوزي بالبطولة"، حيث عمت الفرحة بين مدربيها لتكليل جهودهم في إعدادها لتصل إلي هذا المستوي وتفوز بهذا المركز الأول بالبطولة.

فيما وجه وليد الفرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، التهنئة إلى ابنة القليوبية على هذا الإنجاز الرياضي، مؤكدا حرص المديرية على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في المجالات الرياضية المختلفة، ودعم الأنشطة بمختلف أنواعها، وتشجيع الممارسين على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على التحدي وتحقيق إنجازات وتخريج جيل من الأبطال الرياضيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.