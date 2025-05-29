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ميرا رفيق بنت بنها تتوج ببطولة الجمهورية للجمباز تحت سن 7 سنوات

ميرا رفيق،فيتو
ميرا رفيق،فيتو

توجت اللاعبة ميرا رفيق صبحي غبريال لاعبة مركز شباب بنها بمحافظة القليوبية، بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز الفني أنسات تحت سن 7 سنوات، والمقامة تحت رعاية الاتحاد المصري للجمباز، تحت إشراف المدير الفني الدكتور عبد الحميد فتحي، والكابتن محمد بيومي، والكابتن طه العدوي، والكابتن خالد هيثم، والكابتن أروى أحمد.

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ميرا رفيق بنت بنها تتوج ببطولة الجمهورية للجمباز


وأهدت الطالبة ميرا رفيق صبحي بنت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، الفوز إلي أسرتها التي تواصل تشجيعها باستمرار وتقدم لها كل أشكال الدعم لتحقيق البطولات والمشاركة في المسابقات والتدريبات، قائلة: "شعرت بفرحة عارمة فور إعلان فوزي بالبطولة"، حيث عمت الفرحة بين مدربيها لتكليل جهودهم في إعدادها لتصل إلي هذا المستوي وتفوز بهذا المركز الأول بالبطولة.

فيما وجه وليد الفرماوي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، التهنئة إلى ابنة القليوبية على هذا الإنجاز الرياضي، مؤكدا حرص المديرية على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في المجالات الرياضية المختلفة، ودعم الأنشطة بمختلف أنواعها، وتشجيع الممارسين على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على التحدي وتحقيق إنجازات وتخريج جيل من الأبطال الرياضيين.

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