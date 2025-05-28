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حوادث

4 سيارات إطفاء لإخماد حريق منزل بالقليوبية

حريق منزل بالقليوبية،فيتو
حريق منزل بالقليوبية،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق شب في منزل طابق أرضى معروش بالخشب بمنطقة المقابر بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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 السيطرة على حريق شب في منزل طابق أرضى بالقليوبية 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل منزل بمنطقة المقابر بمدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في منزل طابق أرضى معروش بالخشب وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية مدينة كفر شكر مديرية أمن القليوبية

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