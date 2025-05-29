تحرير 49 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق والمحال التجارية

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 49 مخالفة تموينية متنوعة، منها 9 مخالفات للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، أو إنتاج خبز ناقص الوزن، أو إنتاج مخالف للمواصفات، أو عدم وجود ميزان حساس، أو عدم وجود قائمة اسعار، أو عدم نظافة أدوات العجين، و40 مخالفة تموينية متنوعة في قطاعي الأسواق والمحال التجارية.

التحفظ علي سلع غذائية فاسدة أو مهربة

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ علي 200 شيكارة دقيق بلدى معاد نخلة معبأ في شكائر بيضاء اللون زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالي 10 أطنان دقيق بلدى، و١٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم مخابز قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، و2160 عبوة اسبراى معطر جو بدون فواتير، 5.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و٢٥٥عبوة سلع غذائية فاسدة.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على متابعة محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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