انطلقت اليوم، محافظ القليوبية يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بمدارس مدينة بنها " صناعي، زراعي، تجاري، وفندقى "، والتى بدأت اليوم الخميس، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

رافق المحافظ كل من مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ووليد الشهاوي رئيس مدينة بنها.

محافظ القليوبية: 56443 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 160 لجنة



وتفقد محافظ القليوبية الإمتحانات بمدرسة الثانوية الفندقية والمدرسة الصناعية بنات عند عزبة الزراعة، واطمأن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الدبلومات الفنية (الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية) 56443 طالبا، وعدد اللجان 160 لجنة، حيث يبلغ عدد طلاب الثانوية الصناعي 22724 طالبا موزعين على 68 لجنة، ويبلغ عدد طلاب القسم الزراعي 10500 طالب موزعين على عدد 25 لجنة، ويبلغ عدد طلاب الثانوي التجاري والفندقي 15010 طلاب موزعين على 67 لجنة وسوف تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 12/6/2025، كما جهزت مديرية التعليم 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، للمدرسين والقائمين على سير الامتحانات وتجهيزها بلوازم الإعاشة.

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