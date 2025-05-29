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أخبار مصر

وزير الصحة: قصر العيني أقدم مدرسة طبية وفخر لكل المصريين

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار وزير الصحة
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، إنه حضر ٤٦ عاما من عمر قصر العيني،  الذي يمر على تأسيسه اليوم، 198 عامًا، وهو أقدم مدرسة طبية بمصر والشرق الأوسط، وفخر لكل المصريين.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته بالمؤتمر العلمى السنوى لكلية طب قصر العينى الذي جاء تحت شعار، نحو مجتمع طبى مبتكر، أن التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى يمثلان المستقبل ويجب أن تكون الريادة لطب قصر العينى فى استخدام التكنولوجيات الحديثة للجامعات المصرية وكذلك الجامعات الدولية، متابعًا جزء كبير من التغيرات الحديثة تتماشى مع فكرة الذكاء الاصطناعى  وهناك فجوة تعليمية وخبراتية بالعالم كله.

تطور كبير في الخدمات الصحية في المستقبل

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الخدمات الصحية المستقبلية تشهد تطورا كبيرا وستكون بعيدة كل البعد عن الخدمات التقليدية.

ولفت عبد الغفار إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على كليات الطب  لتصدير خريجين مؤهلين لخدمة المجتمع المصرى وقصر العينى قبلة الطب فى المنطقة، ويجب أن نعلم أجيالا على مستوى مصر للتعامل فى الابتكار والتعليم الطبى بالشكل الذى نتمناه فى المستقبل.

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