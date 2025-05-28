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إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

مستشفى أبشواي المركزي،
مستشفى أبشواي المركزي، فيتو

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق قرية الجيلاني، بدائرة مركز شرطة إبشواي، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي وإصابة ركابها

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ببلاغ عن انقلاب سيارة ملاكي، علي طريق قرية الجيلاني، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها في نهر الشارع، وأصيب 5 من ركاب السيارة، تم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج. 

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وتحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة الشواي، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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