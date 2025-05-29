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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الخميس 29-5-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

استقرت أسعار  الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم الخميس، عند أسعار أمس الأربعاء، وتراوحت الأسعار ما بين  85 و95 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 80 و85 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 80 و85 جنيها للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 100 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 95 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 200 و205 جنيها، وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 108 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيها، كيلو صدور بالعظم 145 جنيها، كيلو الدبابيس 145 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 145 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 200 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيها، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 200 جنيها، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد من مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 29-5-2025

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى. 

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