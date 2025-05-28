استعدادا لعيد الأضحى، توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ القليوبية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المُختلفة.

وعقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

وفي بداية الاجتماع، قدم محافظ القليوبية التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل ان يكون بعيدا سعيدا على جميع أبناء المحافظة والمصريين عامة.

وخلال المجلس تم تقديم التهنئة الي الدكتورة رشا رمضان لتوليها مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية وتقديم الشكر للأستاذ الدكتور سيد جلال على فترة توليه مهام عمله بالقليوبية وتقديم التهنئة لوليد محمد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها وتقديم الشكر للواء مجدي عبد المتعاول على فترة توليه مهام عمله بالقليوبية.

وتابع محافظ القليوبية المجلس بتوجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة بإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال الاحتفال بالأعياد والأجازات لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة بشكل فوري وتحديد جداول الأجازات للأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الأضحى المبارك وإخطارنا به مع رفع حالات الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق.

كما كلف محافظ القليوبية مدير مديرية الأوقاف التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى الصلاة عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المتابعة تواجد النوبتجيات وزيادة عددهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

كما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري ضرورة المرور على المجازر والإهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها، وتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإهتمام برفع مخلفات الذبيح أول بأول من كافة المجازر والشوارع بالمراكز والمدن والأحياء وتكثيف حملات النظافة وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية وعمل الصيانة اللازمة لكشافات الإضاءة بالأعمدة وتغيير اللمبات التالفة والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها.

وتابع المحافظ توجيهاته بتكليف مدير مديرية التموين العمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع مع الاستمرار في إقامة الشوادر والمعارض ( منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - المعارض التابعة للغرفة التجارية بالقليوبية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة...... إلخ) وتكليف مديري مديرية التموين والطب البيطري والصحة المرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الاحتفال بالأعياد والتشديد على المراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة.

كما كلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها، مع وضع لافتات تحذيرية بأماكن الإستحمام بالنيل - الرياحات.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم التأكيد على الإستعدادات لإمتحانات نهاية العام للشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان الراحة أبنائنا الطلاب والتأكيد على مراجعة كافة أعمال لجان الإمتحانات للإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء إمتحانات نهاية العام، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق وتوفير سيارات من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات للمعاونة في نقل وتوزيع أوراق الامتحانات ونقل أوراق الإجابات من مركز التوزيع بالمحافظة لكافة اللجان مع إعداد بيانات بالسيارات والسائقين وأرقام التليفونات السرعة وسهولة التواصل.

وتابع المحافظ التوجيهات بتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع التربية والتعليم والأزهر للمرور على كافة لجان امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بنطاق الوحدات المحلية والتأكد من صلاحية المرافق بكل لجنة من ( إنارة - مياه - صرف صحى وجود تهوية... إلخ ) وكذا التأكد من سلامة الأسوار والشبابيك والابواب وتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وذلك لوضع خطة مرورية تضمن تسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية لكافة الطرق والمحاور المؤدية للجان الامتحانات وحول تلك اللجان، وكذا تشديد الرقابة على سيارات الأجرة والتعامل بكل حزم مع كافة المخالفات بشأن تعريفة الركوب وتكثيف الخدمة بالمناطق المزدحمة

وتابع محافظ القليوبية توجيهاته بشأن التجهيز لامتحانات أخر العام موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء مدير شرطة المرافق تنفيذ حملات لرفع كافة الإشغالات حول أسوار اللجان المقرر عقد الامتحانات بها، وتنظيم حملات دورية لمنع وجود أي إشغالات خلال فترات الامتحانات، والعمل على ورفع كافة الإشغالات وتراكمات القمامة حول أسوار اللجان.

واستكمل المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع إعتبار ذلك مسئولية شخصية الرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها من المتغيرات المكانية أثناء عطلة العيد والتأكيد على سرعة العمل على حث المواطنين على سداد مستحقات الدولة وذلك لإبرام عقود تقنين وضع اليد لهم.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإزالة الفورية للتعديات على حرم الطريق الزراعي بعمل معارض سيارات وكذلك أعمال التشوين والتبوير للأراضي الزراعية بالمخالفة لقانون حماية الأراضي والتأكيد على ضرورة تيسير إجراءات تراخيص البناء والتيسير علي المواطنين في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتعاون مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتأكيد على الاهتمام بالمراكز التكنولوجية والاهتمام بعملية الصيانة للأجهزة وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة، مع ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في التحصيل الإلكتروني، والتأكيد على ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في التحصيل الإلكتروني، مع الالتزام بأرشفة مستندات التعاملات وعدم التعامل ورقيًا والالتزام بالتعامل الكترونيا لكافة المستندات والتأكيد على عدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين والتعامل فقط من خلال المركز التكنولوجي، والعمل على سرعة الانتهاء من الكم المتراكم من معاملات نظرًا لأهمية هذا الموضوع في تحسين أداء الخدمات، مع ضرورة إعداد قواعد بيانات بالمستحقات والمتأخرات بشكل جيد وتسجيلها على التطبيق.

محافظ القليوبية: ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة

كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات في المهد موجهًا كافة المسئولين بالالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية المتعلقة بقرارات إزالة التعديات مع ضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين ودراستها وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

وخلال الاجتماع أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تأخير في تنفيذ المشروعات المقررة.

وأشار المحافظ إلى أن الخطة الاستثمارية تمثل أولوية قصوى للمحافظة، حيث تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا على أن أي تقاعس أو تأخير في تنفيذ المشروعات سيؤثر سلبًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال المجلس تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٥٦,٠٠٠م بمدينة الخانكة لإجراء توسعات لفرع جامعة الأزهر عليها إقامة عدة كليات وعمارتين تصلح لسكن الطلاب والطالبات.

كما تم الموافقة على استرداد المبنى القديم لشرطة البيئة والمسطحات المالية يشارع مستشفى الإيمان الخيرى بعد نقل مقر الشرطة إلى مبنى جديد بشارع كورنيش النيل ونظرًا لكون المبنى القديم مهجور وخالي من أى اشغالات وذلك للحفاظ على املاك الدولة واستغلاله في اي منفعه عامة.

كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٧٥٠م من قطعة الأرض حديقة الطفل (سابقًا) الكائنة بمدينة بنها الإقامة فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية بالمحافظة والموافقة على طلب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر لإنشاء وحدة بيوجاز قبلى مجزر كفر شكر على مساحة ٢٠٠م تقريبا ضمن المساحة محل قرار تخصيص مجزر كفر شكر رقم (٦٦٤) لسنة ٢٠٠١).

وتم الموافقة على قيام الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى يعزية خورشيد / مركز الخانكة والواقعة بحوض الزعفراني نمرة (۱۰) بمسطح ١٢٥م ليتسنى لهم استكمال اجراءات نزع الملكية وتعظيم الاستفادة من المشروع و الموافقة على تقرير صفة النفع العام الكامل لمسطح أرض ومياني مدرسة كفر أبو جمعة الابتدائية المشتركة / مركز قليوب بمساحة ٧٦ هم نظرا للاحتياج الملح للمدرسة والسير في إجراءات نزع الملكية والموافقة على قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحى بعزبة الرمل مركز الخانكة والواقعة بحوض أمين نمرة ١٤ بمسطح ١٢٥م ليتسنى لهم استكمال إجراءات نزع الملكية وتعظيم الاستفادة من المشروع.

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