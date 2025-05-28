الأربعاء 28 مايو 2025
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رئيس جامعة بنها: متابعة مستمرة لأعمال الامتحانات وجدول زمني لاحتفالات التخرج

متابعة مستمرة لأعمال
متابعة مستمرة لأعمال الامتحانات وجدول زمني لاحتفالات التخرج

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة.

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جامعة بنها تشارك في  المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي عن " تطوير التعليم والتحول

واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي  رئيس جامعة بنها مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي عن " تطوير التعليم والتحول، لعصر الذكاء " والذى عقد بمقاطعة هوبي بمدينة ووهان بوسط الصين، وعقد لقاءات مع رئيس جامعة وسط الصين الزراعية وعددا من قيادات الجامعات الصينية لبحث تعزيز سبل التعاون وإنشاء برامج دراسية مشتركة مع جامعات الصين، وذلك في إطار حرص جامعة بنها علي الانفتاح على العالم والجامعات الدولية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والبحثي في كافة المجالات المختلفة.
كما استعرض " الجيزاوي " سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت خلال شهر مايو الجاري، مؤكدا علي أهمية توفير بيئة هادئة وآمنة تضمن راحة الطلاب أثناء تأدية امتحاناتهم، وتهوية قاعات الامتحانات وتوفير مياه الشرب للطلاب أثناء الامتحانات وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى رفع حالة الطواريء بالإدارة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة أى حالات طارئة بين الطلاب.
ووجه رئيس الجامعة بالمتابعة بصفة مستمرة لضمان سير الامتحانات بدون أي مشكلات أو معوقات والعمل علي حلها إن وجدت.
وأعلن رئيس الجامعة عن الجدول الزمني لاحتفالات التخرج للطلاب بعد إعلان النتائج، مؤكدا أن الاشتراك اختياري الطلاب، وسيكون التنظيم وفقا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي جامعة بنها

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